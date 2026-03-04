猫が『舌を出し続けている』主な原因5つ

舌を少し出すしぐさ自体は珍しいものではありません。ただし「どのくらい続いているか」「ほかの症状がないか」によって意味は大きく変わります。

1.リラックスしている

眠いときや毛づくろいの途中など、筋肉の力が抜けていると舌が出たままになることがあります。

短時間で自然に引っ込む場合は、生理的な現象と考えられます。呼吸が穏やかで、元気や食欲に変化がなければ、基本的に心配はいりません。

2.歯並びや顎の構造によるもの

生まれつき歯が少ない、顎が小さい、歯を抜いているなどの理由で舌が出やすい猫もいます。子猫の頃からよく見られる場合は、体質的な特徴である可能性が高いです。

食事や生活に支障がなければ、定期的なチェックをしながら見守る形で問題ないケースが多いです。

3.口内トラブル

口内炎や歯周病があると、痛みや違和感から舌を出しっぱなしにすることがあります。

よだれが増える、口臭が強くなる、片側だけで噛もうとするなどの変化があれば要注意です。食欲が落ちている場合は、早めに動物病院で口腔内を確認してもらいましょう。

4.呼吸器や体温調節の問題

猫は通常、犬のように口を開けて呼吸することはほとんどありません。舌を出してハアハアしている場合は、熱中症や呼吸器疾患の可能性があり、いずれも緊急性が高い状況です。

安静時にも呼吸が荒い、胸の動きが大きいなどの異常など少しでも呼吸に違和感を感じる場合は、様子を見ず速やかな受診が必要です。

5.神経系の異常

舌が出たまま戻らない、よだれが止まらない、ふらつきやけいれんがある場合は緊急性が高いです。

中毒や脳・神経系のトラブルが隠れていることもあります。意識がぼんやりしている、反応が鈍いといった様子があれば、迷わず病院へ向かいましょう。

こんな症状があればすぐ受診

舌を出していることに加え、以下のような症状が重なっている場合は早急な対応が必要です。

よだれや強い口臭がある

よだれが普段より多い、急に強い口臭が出てきた場合は口内炎や中毒、神経症状の可能性があります。異物を噛んだり、有害物質をなめたりしていないかも確認しましょう。

食欲が落ちている・食べられない

舌が出ているだけでなく、食事量が明らかに減っている場合は要注意です。口の痛みや全身状態の悪化が関係していることがあります。

丸一日ほとんど食べない場合は様子見をせず相談しましょう。

呼吸が荒い・口を開けたまま

安静時にも呼吸が速い、肩で息をしている、口を閉じられない様子がある場合は緊急性が高いです。

特に夏場は熱中症の可能性も考え、すぐに涼しい環境へ移動させたうえで受診を検討してください。

ぐったりして反応が鈍い

名前を呼んでも反応が弱い、動きが極端に少ないといった変化は危険信号です。舌の異常と全身状態の変化が同時にある場合は、自己判断せず専門家に任せましょう。

まとめ

猫が舌を出している姿は、リラックスや体質による無害なケースも少なくありません。しかし、長時間続く場合やほかの異常と重なっている場合は注意が必要です。

大切なのは「舌だけ」を見るのではなく、呼吸や食欲、元気さなど全体を観察することです。可愛いしぐさの裏にあるサインを見逃さず、少しでも不安があれば早めに相談するようにしましょう。

(獣医師監修：唐野智美)