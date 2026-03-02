40・50代の「なにか物足りない」に！ →【ZARA】1点投入でサマ見え「レザー風アイテム」

いつものコーデ、なにか物足りないと感じることが増えたら、エッジのきいた「レザー風アイテム」に挑戦してみるのもありかも。コーデが一気に引き締まり、雰囲気をガラッと変えてくれるはず。【ZARA（ザラ）】にも、そんな気分にマッチするアイテムが揃っています。今回は、コーデの主役になるジャケットと、レディムード漂うナロースカートをピックアップしました。

コーデの主役になるレザー風ジャケット

【ZARA】「フェイクレザー ダブルブレストブレザー」\10,990（税込）

クラシカルなダブルブレストのジャケット。レザー風素材ならモードな表情に。ジーンズやロゴTと合わせてカジュアルダウンすれば、頑張りすぎない都会的なスタイルが完成。インナーをシンプルに抑えるほど素材の存在感が引き立ちます。

レザー調ミディスカートで大人バランス

【ZARA】「フェイクレザーミディスカート」\5,990（税込）

レザー調素材をさりげなく取り入れるなら、シンプルなナロースカートがおすすめ。Iラインシルエットと控えめなツヤ感で、女性らしさと辛さのバランスが絶妙な一枚です。トップスはニットやスウェットなど柔らかな素材感のものを合わせて、メリハリをつけるのがこなれ見えのポイント。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。