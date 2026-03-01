この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「学校で先生に暴力」助産師HISAKOが明かす発達障害の息子が起こした事件と親の向き合い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師のHISAKO氏が、自身の発達障害を持つ中学2年生の息子が学校で起こした暴力事件について語る動画を公開。発達障害児の「他害行動」に直面した際の親の向き合い方について、自身の経験を交えながら提言した。



HISAKOさんの息子は数日前、学校で先生に暴力を振るい、朝早くに家に帰ってきたという。先生は「まあまあな怪我をされていた」とのことだが、HISAKOさんは感情的になることなく、冷静に学校と話し合いの場を持ったと明かす。



動画でHISAKOさんは、発達障害を抱える子どもが他害行為を起こした際、その親たちは「本当に辛い」と共感を示す。「どうしたらいいんやろ、こんな子に育ててしまった私が悪いと落ち込んだりとか、申し訳ない気持ちと、なんでこんなことになってん、学校の対応は、みたいな怒りと、ぐちゃぐちゃな気持ちになる」と、多くの親が抱えるであろう複雑な心境を代弁した。



その上で、今回の自身の経験が、同じように発達障害やグレーゾーンの子どもを育てる親たちにとって「参考になることがあったら嬉しい」と語り、他害行動が起きた際の「ママの動き方」の一例として、自らが取った行動と考えを共有したいと述べた。今回の事件を通して、学校側との冷静な対話の重要性や、問題の根本原因を探ることの大切さを訴えている。



最後にHISAKOさんは、問題行動には必ず理由があると指摘。ただ謝罪するだけでなく、なぜその行動が起きたのか、どうすれば繰り返されずに済むのかを周囲の大人たちがチームとして考え、子どもの特性を理解し、環境を整えることが「子育ての基本」であると締めくくった。