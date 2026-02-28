ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026

● 中日 3 − 7 侍ジャパン ○

＜2月28日 バンテリンドームナゴヤ＞

第6回WBCを控える野球日本代表・侍ジャパンは28日、バンテリンドームナゴヤで中日と強化試合を行い、5−3で勝利した前夜に続き勝利を収めた。

侍ジャパン打線は初回、3番・牧秀悟（DeNA）の豪快な左越えソロで先制。2回は5番・森下翔太（阪神）が強化試合2発目となる左越えソロを放ち2点目を奪った。

2−3と1点を追う5回は9番・坂本誠志郎（阪神）の右前適時打で同点に追いつくと、なおも一死一、三塁で途中出場・小園海斗（広島）が中前適時打を放ち逆転。その後も牧の押し出し四球などで3点を加え一挙5得点のビッグイニングとした。

先発の伊藤大海（日本ハム）は3回にソロ本塁打を浴びるなど3回3安打2失点で降板。4回は2番手の隅田知一郎（西武）が代わり端に一発を浴びた。

5回から登板した3番手の北山亘基（日本ハム）は、走者を背負いながらも2イニングを無失点。7回は4番手の藤平尚真（楽天）が安定した投球でゼロを刻み、8回からはサポートメンバーの東松快征（オリックス）が2イニングを無失点に抑えた。