何を塗っても物足りない…。40代から急に“効かなくなった肌”を立て直す、攻めの導入美容液３選【医薬部外品】
40代に入って、「ちゃんとスキンケアしているのに、なんだか響かない」と感じていませんか？高保湿を選んでいるのに乾燥する。ハリケアをしているのに弾力が戻らない。メイクのりも以前より落ちてきた気がするといった“物足りなさ”は、、肌の土台そのものが変化しているサインかもしれません。
年齢とともに水分保持力は低下し、角層は硬くなりやすくなります。つまり、どんなに良い美容液を重ねても、受け取る準備が整っていなければ実感につながりにくいのです。だからこそ2026年春は、スキンケアの“最初の一手”を見直すのが鍵。導入美容液や先行ケアで肌を立て直すことが、大人の効率ケアにつながります。
シワ改善と水分保持能を同時に底上げする「ライース®リペア コンセントレーション D＋／W＋」
勇心酒造が手掛ける「ライース®リペア コンセントレーション D＋」「ライース®リペア コンセントレーション W＋」は、日本で唯一「シワ改善」と「皮膚水分保持能の改善」という２つの効果が認められた有効成分ライスパワーNo.11＋を配合。
▲左：ライース®リペア コンセントレーション D＋【医薬部外品】 30mL ￥15,400（税込）、右：ライース®リペア コンセントレーション W＋【医薬部外品】 30mL ￥15,400（税込） ※価格は編集部調べ ※2026年2月13日（金）発売
乾燥によるごわつきや内側のつっぱり感にアプローチし、肌が自らうるおう力を高めます。みずみずしいテクスチャーで洗顔後の肌にすっとなじみ、その後の化粧水が広がりやすい状態へ整えてくれるのも特徴。“効かない”と感じていたスキンケアに、再び手応えを与える土台づくりに適した１本です。
大人肌の悩みに多角的にアプローチ「クリニーク イーブン ベター アクティブ ブースター セラム」
CLINIQUE（クリニーク）の「イーブン ベター アクティブ ブースター セラム」は、日本人の肌研究をもとに開発された薬用導入美容液。有効成分ナイアシンアミドを配合し、美白（※1）、シワ改善、肌荒れ予防に多角的にアプローチします。
▲クリニーク イーブン ベター アクティブ ブースター セラム【医薬部外品】 30mL ￥7,810（税込）※編集部調べ
生体模倣発想の浸透設計により、有効成分を角質層へ均一に届ける構造。とろみのある感触がみずみずしく変化し、なめらかに整った肌へ導きます。“何を塗っても物足りない”と感じている人にとって、立て直しの一手となる存在です。（※1：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと）
春前に仕込む透明感ケア「フラルネ ブライトリファイン ミルク f」
2026年3月17日発売の「フラルネ ブライトリファイン ミルク f」は、洗顔後すぐに使用する先行乳液。角層のうるおいバランスを整え、硬くなりがちな大人肌をやわらげます。
▲フラルネ ブライトリファイン ミルク f （美白乳液）【医薬部外品】 ※M / EMの2種 110g：各￥3,300（税込）、200g：各￥5,500（税込）※編集部調べ
美白有効成分・ビタミンC誘導体を配合し、澄み渡るような明るい肌印象へ。コクのあるEMタイプはリッチな使用感ながらなじみが良く、肌がふっくらと整う感覚に。その後の化粧水のなじみもスムーズになります。
40代の肌は“整える”ことが先。何を塗っても響かないと感じたら、まずは最初の一手を見直すことが大事です。導入ケアで土台を立て直すことで、うるおいとハリの実感は変わってきます。春本番前の今こそ、攻めの一手で肌を再起動してみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問（ライース リペア）：勇心酒造 0120-73-4141 問（クリニーク）：0570-003-770 問（フラルネ）：アルビオン 0120-114-225＞
🌼くすみが抜けない人へ。40代以降の肌が変わる「洗顔後すぐのふき取り美容」名品３選