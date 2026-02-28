ぴったりとくっついて寄り添い合う兄猫と妹猫。妹猫がゴロンと寝転がると兄猫が...。

話題の投稿は3453万回再生を突破し、「とっても可愛い」「美しい」「かわいい子たち」「手を噛むところが可愛い」といった4900件を超えるコメントが国内外から寄せられています。

【動画：『3450万再生』甘えん坊の妹猫→兄猫の前で寝転がると…まるで恋人同士のような『ラブラブすぎる光景』】

2人はいつも一緒

Instagramアカウント『key0506coco0410』に投稿されたのは、6歳のキジトラ猫の男の子「キー」ちゃんと5歳の茶トラ猫の女の子「ココ」ちゃんの姿。保護猫で別々に迎えられたそうですが、まるで本当の兄妹のように仲良しなのだとか。

ある日、キーちゃんとココちゃんが身を寄せ合ってぴったりとくっついていたといいます。飼い主さんによると、「2人は相性抜群で、毎日寄り添い合っている」のだそう。

まるで恋人同士のよう

ココちゃんがキーちゃんの腕の中でゴロンと仰向けに寝転がったといいます。甘えん坊だというココちゃん。「お兄ちゃん、だーいすき」というような安心し切った表情をしていたのだとか。

仰向けになったココちゃんの首の辺りをキーちゃんが優しくグルーミングしたり、甘噛みしたりしたそう。まるで、恋人同士のようにも見えるキーちゃんとココちゃん。見ているこちらが恥ずかしくなるほどのラブラブぶりです。

最高の癒やしを提供

キーちゃんがココちゃんの手を甘噛みすると、ココちゃんがそれに応えるように身を翻したといいます。「うーん」と伸びをして全身から幸せオーラを発していたというココちゃん。優しいキーちゃんのグルーミングのおかげで、とっても心地良い時間を過ごせたようです。

強い絆と信頼で結ばれたキーちゃんとココちゃん。2人の仲睦まじい姿に、飼い主さんは毎日癒やされているのだとか。キーちゃんとココちゃんを見ていると、心が温かくなり優しい気持ちで過ごせそうですね。これからも2人は、幸せいっぱいな姿をたくさん見せてくれることでしょう。

200万件を超えるいいねを獲得したこの投稿には、「見ているだけで癒やされます」「なんてこった、羨ましい」「本当に可愛い。大好き♡」「リラックスした気持ちになれる」といったコメントが寄せられています。

海外からのコメントが多く、キーちゃんとココちゃんの愛あふれる姿は国境を越えて世界の人々に癒やしをもたらしたようです。

Instagramアカウント『key0506coco0410』には、キジトラ猫キーちゃんと茶トラ猫ココちゃんの愛あふれる日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『key0506coco0410』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

