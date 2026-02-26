不法侵入では!?お客様が営業時間前に勝手に侵入してくる！迷惑客のとんでも行動に同業者から怒りの声続出【作者インタビュー】
スーパーの開店時間よりも前に自動ドアを無理やり開けて入ってくるお客がいる。狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、自分勝手な迷惑客を描いた実録漫画「疑問」をお届けしよう。
■「混雑前に来てやってるおれっていいお客」的な態度に怒り
無理に侵入する人が一定数いることについて狸谷さんに話を聞くと、「風除室的なところにベンチが置いてあるような造りの店舗なら、ベンチでお掛けになってお待ちくださいと言えるのですが、開店準備中の店舗内で『品物見たいから入れろ！』『今買いたいからレジ開けろ！』というのは迷惑行為でしかないです。ご理解いただきたいです」と迷惑そうに語ってくれた。
開店時間を客側に合わせてゆるくしてしまうと、「3分前ぐらいいいでしょ？」「10分前だしいいでしょ？」というように、どんどんグダグダになってしまうという。そのため、営業時間前はたとえ3分前でも扉を開けない、電話も出ないというルールになっている店舗もあるそうだ。さらに、「これは閉店後にもあり、店を閉めているにも関わらず無理やり入ってくる人がいます」と狸谷さんは話す。
本作には同業者から多くの共感の声が届いており、「混雑前に来てやってるおれっていいお客やろ？的な態度の人は、一回働いてみたらいいと思う」「雨やから当然入れるよね？みたいな人が本当に迷惑」など、怒りの声が寄せられている。
小売業や接客業で働く人なら共感必至の本作「疑問」。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
