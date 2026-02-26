挽く、淹れる、洗うまで全自動。毎日が「本格」になる【パナソニック】のコーヒーメーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
6通りの味わいを、ボタンひとつで。自分だけの一杯が見つかる【パナソニック】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
パナソニックのコーヒーメーカーは、豆挽きから抽出、ミルの洗浄までを全自動で行い、毎日のコーヒー時間を手軽に、そして本格的に楽しめる全自動コーヒーメーカーだ。縦型ミルで豆をしっかり挽き落とし、メッシュフィルターを交換することで挽き分けにも対応する。粉からの抽出もでき、使い方の幅が広い。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
水を循環させながら沸騰させる「沸騰循環」で、コーヒーのおいしさを引き出す最適な温度に調整し、少量のお湯で丁寧に蒸らしてから抽出する。マイコンが温度と湯量を細かく制御し、プロが淹れたような香りと味わいを再現してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
新搭載の「ストロング」コースでは、一投目から高温で抽出し、深いコクとキレのある味わいを実現。リッチ・マイルド・ストロングの3つの抽出コースと、2種類の挽き分けを組み合わせることで、6通りの味わいを楽しめる。気分や豆に合わせて、自分好みの一杯を選べるのが魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
豆の個性を引き出しながら、手間なく本格的な味わいを楽しめる。毎日のコーヒー習慣を豊かにしてくれる一台だ。
6通りの味わいを、ボタンひとつで。自分だけの一杯が見つかる【パナソニック】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
パナソニックのコーヒーメーカーは、豆挽きから抽出、ミルの洗浄までを全自動で行い、毎日のコーヒー時間を手軽に、そして本格的に楽しめる全自動コーヒーメーカーだ。縦型ミルで豆をしっかり挽き落とし、メッシュフィルターを交換することで挽き分けにも対応する。粉からの抽出もでき、使い方の幅が広い。
→【アイテム詳細を見る】
水を循環させながら沸騰させる「沸騰循環」で、コーヒーのおいしさを引き出す最適な温度に調整し、少量のお湯で丁寧に蒸らしてから抽出する。マイコンが温度と湯量を細かく制御し、プロが淹れたような香りと味わいを再現してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
新搭載の「ストロング」コースでは、一投目から高温で抽出し、深いコクとキレのある味わいを実現。リッチ・マイルド・ストロングの3つの抽出コースと、2種類の挽き分けを組み合わせることで、6通りの味わいを楽しめる。気分や豆に合わせて、自分好みの一杯を選べるのが魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
豆の個性を引き出しながら、手間なく本格的な味わいを楽しめる。毎日のコーヒー習慣を豊かにしてくれる一台だ。