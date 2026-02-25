¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¿·ºî¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡ª ¡ÖOverwatch Rush¡×¤¬È¯É½¥È¥ìー¥µー¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÐíâ×»ëÅÀ¤Î¿·¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡Blizzard Entertainment¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖOverwatch Rush¡Ê¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á ¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤ò2·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚOverwatch Rush | Early Development Gameplay Preview¡Û
¡¡ËÜºî¤ÏÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÈÆ±¤¸À¤³¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±´°Á´¿·ºî¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥Òー¥íー¡¦¥·¥åー¥¿ー¡£´ûÂ¸¤Î¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÏFPSºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÐíâ×»ëÅÀ¡Ê¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ìー¥éー¤Ë¤Ï¥È¥ìー¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Òー¥íー¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£³«È¯¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¿¤¯»ý¤ÄBlizzard Entertainment¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬Ã´Åö¤·¡¢¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î³«È¯¥Áー¥à¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Áー¥à¤¬À©ºî¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ï³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤È¤Ê¤ê¡¢Àµ¼°¤ÊÇÛ¿®Æü¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¡£°ìÉô¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2026 Blizzard Entertainment, Inc.