ÇË¶É¤ò¾·¤¯¤ª¤½¤ì¤â¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×

Èà»á¤ÈÆë¤ì¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÌýÃÇ¤«¤éÈà»á¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈà»á¤È¤Î´Ø·¸À¤ò²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤Î®¤¹
Èà»á¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤Î®¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà»á¤Ï¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö°¦¾ð¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà»á¤«¤é¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò·ù¤¬¤ë
Èà»á¤«¤é°¦¾ðÉ½¸½¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿»þ¡¢·ù¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤âÀäÂÐNG¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢·ù¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö°¦¾ð¤¬Îä¤á¤¿¡©¡×¤ÈÈà»á¤ÎÊý¤Ï´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈà»á¤¬ÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°Èà»á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¹¤®¡£¸òºÝ¸å¡¢Èà»á¤ò¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤ë½÷À¡×¤ÎÆÃÄ§