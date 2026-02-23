将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグが2月21日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。紅組を戦う両者は、現在ともに1勝0敗。先に2勝目をつかみ藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権獲得へ前進するのはどちらか。

【中継】羽生九段VS永瀬九段 注目の一戦（生中継中）

“真夏の七番勝負”と言われる王位戦への挑戦者決定リーグが進行中。両者が所属する紅組では、羽生九段、永瀬九段、阿部光瑠七段が好発進を遂げた。そのほかにも王位経験者の菅井竜也八段、王位挑戦経験のある佐々木大地七段、リーグ初参戦の齊藤優希四段が名を連ねており、どの戦いからも目が離せない。

王位獲得数18期で永世資格保持者の羽生九段は、2回戦で現在王将挑戦中の永瀬九段と激突。2016年の第87期棋聖戦五番勝負でタイトルを争うなど公式戦対戦は28局あり、羽生九段の8勝、永瀬九段の20勝となっている。数々の大勝負を戦ってきた両者は、本局でどのような激戦を繰り広げるのか。

リーグ開幕前の抽選で先手・後手が決まっており、先手番は羽生九段。本局は、相掛かりの出だしとなった。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

羽生善治九段 注文なし

永瀬拓矢九段 2種「相掛かり」カレー、ラムケバブ2ピース

【昼食休憩時の残り持ち時間】

羽生善治九段 2時間59分（消費1時間1分）

永瀬拓矢九段 3時間24分（消費36分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）