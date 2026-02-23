パルマ戦で頭部負傷のミランMF、歯槽骨骨折など重傷で手術へ…数カ月の離脱か
ミランに所属するイングランド代表MFルベン・ロフタス・チークは、長期の離脱を強いられることになりそうだ。22日、イタリアメディア『スカイ』が報じた。
ロフタス・チークは22日に行われたセリエA第26節パルマ・カルチョ戦に先発出場したが、試合序盤の11分に負傷交代していた。空中戦で勢いよく飛び出してきた相手GKエドアルド・コルヴィの頭がロフタス・チークの顔面に直撃し、出血したロフタス・チークは担架に乗せられてピッチを後にした。
そのまま病院で検査を受けた結果、ロフタス・チークは上顎の歯が折れ、2カ所を切ったほか、歯槽骨も骨折していたことが判明したようだ。同選手は23日に手術を受け、数カ月の離脱を余儀なくされる見通しだ。ただ不幸中の幸いで、脳震とうや意識喪失の兆候はなかったという。
ミランはパルマ戦で敗れ、首位インテルとの勝ち点差は「10」に広がり、スクデッド奪還がさらに遠のいた。今季ここまで公式戦27試合に出場しているロフタス・チークの離脱は、終盤戦に向けて大きな痛手となりそうだ。
