友人から「一蘭は家族5人で2000円」と聞きビックリ！ 1杯980円のはずだけど「子どものラーメンは無料」になるのでしょうか？ 子ども5人まで“タダで頼める条件”とは

一蘭はお子様ラーメンを無料で提供している

天然とんこつラーメン専門店の一蘭では、小学6年生までの子どもに「お子様ラーメン」を無料で提供しています。

通常のラーメン1杯の注文につき子ども5名までサービスを利用できるので、子どもが多い家庭にもうれしいですよね。一蘭は店舗により価格が異なりますが、ラーメン1杯980円ほどなので、大人2名と子ども3名の家族の場合、1960円で全員がラーメンを食べられることになります。

お子様ラーメンは、通常の半分の量のとんこつラーメンで、大人と同じようにラーメンオーダー用紙でネギなどトッピングのカスタマイズができます。子ども用のどんぶりに盛り付けて提供されるので、大人が子どものためにラーメンを取り分ける手間もありません。

一蘭は、「味集中カウンター」という仕切られたカウンター席が特徴的なお店ですが、店舗によっては仕切りが取り外せる席や、テーブル席も用意されています。ほとんどの店舗で子ども用の椅子や食器の貸し出しがあるので、子ども連れでも気軽に利用できます。



お子様ラーメンはアプリ会員のみ

一蘭のお子様ラーメン無料サービスの利用は、一蘭公式アプリの会員のみです。お子様ラーメンを注文したいときは、アプリのお子様ラーメン引換券を使用したいことを店員さんに伝えましょう。

アプリ会員「麺バー」になるには、一蘭公式アプリをダウンロードして会員登録をする必要があるので、入店する前に済ませておくとスムーズです。

お子様ラーメンの無料サービスは、通常のラーメン1杯の注文につき子ども5名まで利用できますが、同じ子どもがお子様ラーメンを2杯以上もらうことはできません。



天下一品もお子様ラーメンが無料になる

ラーメンチェーンの天下一品でも、3歳～小学校入学前の子どもを対象にお子様ラーメン無料サービスをおこなっています。天下一品のお子様ラーメンは、こってり・あっさり・屋台の味から選べるので、子どもの好みに合わせて選ぶことができますよ。

お子様ラーメン無料サービスを利用するには、まず天下一品公式アプリのダウンロードと会員登録をします。

そして、KOTTERIキッズの登録をして子どもの生年月日を入力すれば、お子様ラーメンの無料クーポンが配布されます。クーポンの提示と大人のラーメン並1杯以上の注文で、子ども1名分のお子様ラーメンが無料になる仕組みです。



無料サービスを活用して外食を楽しもう

大人の注文で子どものラーメンが無料になると考えると、外食のハードルも少しは下がるのではないでしょうか？ こうしたお得なサービスを知っているかどうかで、支出は大きく変わります。

これらのお子様ラーメン無料サービスを活用して、ぜひ家族で外食を楽しんでくださいね！



