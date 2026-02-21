¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¸ø±éÃæ»ß¡¡½Ð±é¼Ô¡¦´ÑµÒ¤éÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¶¼Ç÷»ö°Æ¤ÎÈï³²
¡¡ËÜÆü21Æü¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡×¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¡¢´ÑµÒ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸´ë¶È¤é¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¡©¶¼Ç÷¥á¡¼¥ëÈï³²¡Ä¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¸ø¼°¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡Ù¸ø±éÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡×¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³«ºÅÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸ø±é´Ø·¸´ë¶È¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¸ø±é´Ø·¸´ë¶È¤«¤éÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·ËÜ»ö°Æ¤ò·Ù»¡Åö¶É¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤Ë°Ñ¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸ø±é¤òÃæ»ß¤»¤º³«ºÅ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤ÎÉ¸Åª¤¬½Ð±é¼Ô¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ñ¾ì»ÜÀß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼þÊÕ¡¦±óÊýÃÏ°è¤ÎÌµ´Ø·¸¤ÊÊý¡¹¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ÖÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢½Ð±é¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò»Ï¤áÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ò¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºËÜ¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ñ¾ì¤Ë¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢CD/Blu-ray/DVDÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸ø±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÅöÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ¤ò¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÅö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÁí¹ç¸ø¼°XÅù¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê¸µ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ª³Ý¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÜºÙ¤Î³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Çº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
