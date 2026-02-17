プラダ ビューティ新作グロス♡10色で叶える艶唇

プラダ ビューティから、ブランド初となるリップグロス「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」が誕生。みずみずしい潤いと、まるで光を反射するかのような艶を両立させた先進的な一本です。自己表現の可能性を広げるアイコニックな全10色展開で、唇から新たな美のストーリーを描きます。

ケアと発色を両立する新グロス

「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」は、「プラダ バーム」によって確立された“メイクアイテムとケア効果の両立”を原点に開発。

ヒアルロン酸1やスクワランなどの保湿成分をたっぷり配合し、24時間唇を保湿します。使うたびにふっくら*2とした、より滑らかな唇へ導くのも魅力。

唇に溶け込むような軽やかなテクスチャーで、包み込むような潤いを叶えます。

アイコニックなトライアングルアプリケーターは、唇の輪郭に正確に沿う設計。簡単かつ美しく塗布でき、洗練された仕上がりを演出します。

10色のシェードバリエーション

全10色展開。上質な発色を叶える8色と、艶やかな仕上がりを際立たせる2色が揃います。

P255（ヴァーチャル ピンク）は透明感あふれる明るいピンク。

P258（ブラッシウェア）は洗練されたナチュラルピンク。

P259（ピクセルプラム）は深みのあるプラム。

B201（チョコボット）はヌーディブラウン、B210（ブラウン スクリプト）は深みブラウン。

R220（インフラレッド）は華やかな赤、R221（レッド バイト）は存在感あるブラウンレッド。

O281（ファイアーモーション）は鮮やかなオレンジ。

さらにU000（ユニバーサル）は「グリーン バーム」から着想を得たクリアカラー。

U002（バナナ イエロー）は「バナナバーム」発想で、ゴールドとピンクのラメが煌めきます。単色使いはもちろん、重ね付けでニュアンスチェンジも楽しめます。

全国発売：2026年3月13日（金）

先行発売：2026年3月6日（金）（プラダ ビューティ トウキョウ／公式オンラインストア）

*プラダビューティ調べ。個人差があります。

*1加水分解ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*2メイクアップ効果による。

唇から広がる新しい自己表現♡

日常にさりげない大胆さを添えるカラーと、鏡のように反射する艶。ケアとメイクを両立した新グロスは、ひと塗りで印象をアップデートしてくれます。

シーンや気分に合わせて色を選び、自分らしい輝きをまとってみてはいかがでしょうか♡