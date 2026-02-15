【7位〜12位】2月16日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】双子座
総合運：★★★☆☆
異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。
恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。
金運
貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。
ラッキーアイテム：ユニセックスの小物
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法は何でもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。
恋愛運
自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目を合わせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。
金運
レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付き合い方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。
ラッキーアイテム：マスキングテープ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運
趣味や遊びのグループの中の誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運
親しい友達や家族、毎日のように顔を合わせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】魚座
総合運：★★☆☆☆
「自分だけの秘密にしておかなければ…」ということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はナシ。ただ、1つ嘘をつくと、嘘を重ねなければならなくなります。隠したほうがいいことについては、何も言わないのがベスト。
恋愛運
今日は、はっきりと恋が前進するわけではないかもしれません。ただ、あなたの優しさが相手の心に染みこんで、心のつながりを強めることができそう。「同情はよくない」と考えず、ねぎらいや癒しの言葉をかけるといいでしょう。
金運
期待していなかった臨時収入があるなど、好調な金運の日です。普段は｢贅沢だから…｣という理由でやめていることに、今日はお金を使ってみて。自分へのご褒美をすることで、それ以上のお金とのつながりが生まれる日でもあります。
ラッキーアイテム：ルームランプ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】蠍座
総合運：★☆☆☆☆
普段は何とも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、美味しいものを食べたり、友達とおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段は何とも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友達に聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
「こうなりたい」という高い理想が生まれると同時に、現状とのギャップに落胆するかも。だからこそ課題を見つけ、自分を奮い立たせることができる日でもあります。まずは、理想を描くことができる自分を素晴らしいと考えて。
恋愛運
周りに気を使いすぎず、リラックスして振る舞っていると、あなたらしい魅力がUPする日！そして、そんなあなたに恋の視線がたくさん注がれる運気です。ちょっとしたことで「ありがとう」と笑顔を向けると、さらに恋がうまくいくはず。
金運
｢この時期までには、これくらいの経済状況を実現したい｣と、時期も金額も具体的にして目標を立ててみてください。数年後や5年後など、長い期間で考えるといいでしょう。弱気にならず高い理想を描くことで、実現への道が拓ける日です！
ラッキーアイテム：靴べら
ラッキーカラー：オレンジ