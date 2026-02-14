話題の「朝サイゼ」、2月・3月の追加店舗はどこ？福島、神奈川、宮城に初上陸！

ファミリーレストランのサイゼリヤが、一部の店舗で販売している朝食限定メニュー「朝サイゼ」は、販売店舗が随時増えています。

2026年2月・3月開始の店舗を紹介します。

川崎、仙台にも！

福島県、神奈川県、宮城県で「朝サイゼ」を提供するのは初めてです。

＜2月2日〜＞

・郡山エキナカ店

場所：福島県郡山市燧田195 エキナカ2F

実施時間：8時〜10時

・ユアエルム青戸店

場所：東京都葛飾区青戸3-36-1 ユアエルム5-2F

営業時間：7時〜10時

・お茶の水駅前店

場所：東京都千代田区神田駿河台2-1-19

営業時間：7時〜10時

＜3月10日〜＞

・ミューザ川崎店

場所：神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎1F

営業時間：7時〜10時

＜3月26日〜＞

・BiVi仙台駅東口店

場所：宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口2F

営業時間：8時〜10時

「朝サイゼ」は、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」（ドリンクバー付き・300円）や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」（ドリンクバー付き・400円）など、手頃な価格が嬉しい朝食限定メニューです。

SNSでは「かなりお得だし、シナモンフォッカチオ美味い」「ドリンクバー付で350円は確かに安い」「安いのにドリンクバーも付いてて最強でした」など、お得感が好評を呼んでいます。

販売店舗を拡大していくそうなので、まだ近くにない人は今後に期待したいですね。

