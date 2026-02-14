話題の「朝サイゼ」、2月・3月の追加店舗はどこ？福島、神奈川、宮城に初上陸！
ファミリーレストランのサイゼリヤが、一部の店舗で販売している朝食限定メニュー「朝サイゼ」は、販売店舗が随時増えています。
2026年2月・3月開始の店舗を紹介します。
川崎、仙台にも！
福島県、神奈川県、宮城県で「朝サイゼ」を提供するのは初めてです。
＜2月2日〜＞
・郡山エキナカ店
場所：福島県郡山市燧田195 エキナカ2F
実施時間：8時〜10時
・ユアエルム青戸店
場所：東京都葛飾区青戸3-36-1 ユアエルム5-2F
営業時間：7時〜10時
・お茶の水駅前店
場所：東京都千代田区神田駿河台2-1-19
営業時間：7時〜10時
＜3月10日〜＞
・ミューザ川崎店
場所：神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎1F
営業時間：7時〜10時
＜3月26日〜＞
・BiVi仙台駅東口店
場所：宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口2F
営業時間：8時〜10時
「朝サイゼ」は、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」（ドリンクバー付き・300円）や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」（ドリンクバー付き・400円）など、手頃な価格が嬉しい朝食限定メニューです。
SNSでは「かなりお得だし、シナモンフォッカチオ美味い」「ドリンクバー付で350円は確かに安い」「安いのにドリンクバーも付いてて最強でした」など、お得感が好評を呼んでいます。
販売店舗を拡大していくそうなので、まだ近くにない人は今後に期待したいですね。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）