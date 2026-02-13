『葬送のフリーレン』新章【神技のレヴォルテ編】突入 魔族・レヴォルテ役は三木眞一郎
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期が、27日放送回から新章【神技のレヴォルテ編】に突入することが発表された。新章を記念して新ビジュアルが解禁となり、襲い来る魔族・レヴォルテ役は三木眞一郎が担当する。
【写真】新しいアー写！魔族・レヴォルテを演じる三木眞一郎
【神技のレヴォルテ編】は、原作コミックス第8巻に収録されているエピソード。新ビジュアルには、フリーレン、フェルン、シュタルクに加え、第1期の【一級魔法使い試験編】に登場した2人の一級魔法使い、ゲナウ（声：新垣樽助）とメトーデ（声：上田麗奈）の姿が。そして彼らに襲い来る魔族“神技のレヴォルテ”が夕闇の中に不気味に描かれている。
第2期のこれまでの雰囲気から一転してバトル色の強いビジュアルとなっており、アニメ本編で繰り広げられるであろう戦いに期待が膨らむ一枚に。ゲナウとメトーデがフリーレンたちと共にいる理由とは？「故郷を守るために、討つ」というキャッチコピーに込められた意味とは…？期待が高まる。
“神技のレヴォルテ”は自身の魔法で作り出す剣による四刀流を駆使する魔族の将軍。演じる三木は「全力でマイク前に立たせていただきます！よろしくお願いいたします！！」とコメントを寄せた。
なお、『葬送のフリーレン』第2期は、20日は放送休止となり、次回、【神技のレヴォルテ編】の初回となる2期第6話（通算34話）「討伐要請」は27日午後11時より放送される。
【写真】新しいアー写！魔族・レヴォルテを演じる三木眞一郎
【神技のレヴォルテ編】は、原作コミックス第8巻に収録されているエピソード。新ビジュアルには、フリーレン、フェルン、シュタルクに加え、第1期の【一級魔法使い試験編】に登場した2人の一級魔法使い、ゲナウ（声：新垣樽助）とメトーデ（声：上田麗奈）の姿が。そして彼らに襲い来る魔族“神技のレヴォルテ”が夕闇の中に不気味に描かれている。
“神技のレヴォルテ”は自身の魔法で作り出す剣による四刀流を駆使する魔族の将軍。演じる三木は「全力でマイク前に立たせていただきます！よろしくお願いいたします！！」とコメントを寄せた。
なお、『葬送のフリーレン』第2期は、20日は放送休止となり、次回、【神技のレヴォルテ編】の初回となる2期第6話（通算34話）「討伐要請」は27日午後11時より放送される。