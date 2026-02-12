【ホラー】自分の影に体を乗っ取られる!?ホラー展開のはずが途中からコメディに!?読者から「かわいすぎるw」の声【作者に聞く】
自分が動けば同じように動く影。そんな自分の影がもし「自我」を持っていたとしたら…？本体とすり替わるチャンスを虎視眈々と狙っているとしたら…？本作『不幸な影』は、いつも自分のそばにいるちょっと怖い存在について描いた作品である。
主人公の男には友達もおらず、毎日引きこもっていた。そんな男の影が立体化し始めたのは1カ月前のこと。話し相手のいない男は影に声をかけたりしていたが、返事をする様子はない…と思っていたある日、影が自発的に言葉を発して立ち上がった。「お前が悪いんだ。自由に動ける体を大事にしないから」「オレならうまく使ってやる」と男の体を乗っ取ってしまった。しかしその後、影はせっかく乗っ取った体をあっけなく返すことになる。一体なぜ…？何があったのか？
『不幸な影』を描いたのは「普段は漫画を描いたりイラストを描いたりしています」という、しばたさびまる(@pizakuigumatori)さんである。しばたさびまるさんに本作について話を聞いてみた。
――本作を作ったきっかけを教えてください。
ネコ型ロボットが登場する某漫画で、影をハサミで切り取るひみつ道具が出てくる回がありまして、そのお話を読んだことにインスピレーションを受けました。その漫画を読んだとき、影というものが個として独立してしまうという発想に感動を覚え、私も影をひとりのキャラクターとして扱った作品を作ってみたい！と思ったことがきっかけです。
――主人公の影が本体を乗っ取る…というホラー展開にドキドキしましたが、意外なラストでした。このラストにした理由は？
影というものは喋らないし、自分が動かないと動かないし、でも自分と同じ形をしているし…とちょっと不気味な存在ですよね。そもそもがホラー寄りの要素を持っていると思います。そこであえて怖いものを怖いとまっすぐ扱わず、逆に親しみやすい存在にしてみるとおもしろいかもしれないと思ったのが理由です。
――「影がかわいすぎてw」という読者コメントもついていましたね。
もしかすると私自身がホラーが苦手で臆病なので、あえて怖いものをポジティブに解釈・創作することで恐怖心を和らげているのかもしれません(笑)。でもまさか「かわいい」というご感想をいただけたのは私も意外でした！影のことをかわいいと表現してもらえてとてもうれしかったです。本当にありがとうございました！
物語の中盤で、影は泣きながら体を返してきた。返された男も「泣くのはやめて。さすがに傷つくから」と申し訳なさそう…という風に中盤ですでに意外な展開を見せている本作だが、ラストではもっと意外な展開となり、影が慌てふためく姿が見ものだ。読者が「影がかわいすぎる」とコメントした理由がわかる、ラストのオチまで楽しみに読んでほしい。
取材協力：しばたさびまる(@pizakuigumatori)
取材協力：しばたさびまる(@pizakuigumatori)
