もしも娘に年の差のある恋人ができたら？“23歳年上の彼氏”を前に母はどう向き合うか【著者インタビュー】
18歳の一人娘が「紹介したい人がいる」と連れてきたのは、なんと41歳の彼氏。しかもその男性は、娘が中学生の頃に通っていた塾の元講師だったのです…。
そんな衝撃的なシーンから始まる話題作『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』。作者は、『私はできたから』で「第1回 立ち行かないわたしたち新人賞」大賞を受賞した漫画家・蟹乃まよさん。ご自身も子育て真っ最中の“母”として、「もしも娘に年の差のある恋人ができたら…？」というリアルな揺れやモヤモヤが、物語の出発点になったのだといいます。
■『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』あらすじ
「お母さんとお父さんに紹介したい人がいるの」
18歳の娘・美月が家に彼氏を連れてくると言いだし、うっすら涙を浮かべながら「楽しみにしてるね」と心待ちにしていた母・優子。優子がこんなにも喜ぶには訳がありました。
実は、美月は中学2年生のとき、ストーカー被害にあったのです。暴行の寸前で助けられた美月は、心に大きな傷を負い、すべての男性に対して恐怖を感じるようになってしまいました。
家に引きこもるようになった美月でしたが、私立の女子校に進学し、徐々に明るさを取り戻していきます。そんな過去があったからこそ、彼氏を家に連れてくることは、一家にとって思いもよらない明るいニュースだったのです。
ところが、真剣交際の許しを得るために挨拶にやって来たのは41歳の男。その年の差はなんと23歳差。しかも、相手は美月が中学生の頃通っていた塾の先生なのです。絶対に受け入れられない母・優子は美月にこう言い放ちます。
「あの人は異常」
23歳も年上の男性を、本当に“娘の彼氏”として受け入れていいのか。守りたい一心の母としての葛藤が、少しずつ彼女を追い詰めていきます。
■極端な年の差婚ってあり？なし？ 自身の価値観の揺れやモヤモヤを漫画に
――今回、「娘に年の離れた恋人ができる」というテーマで作品を描いたきっかけを教えてください。
蟹乃まよさん：私には娘がおり、毎日四苦八苦しながら子育てしているのですが、ある時芸能人の年の差婚のニュースを見て、「うわ〜」と否定的に感じてしまったのがきっかけです。
自分自身、同世代の中では比較的早くに出産した方なので、ふと「娘が母親の私より年上と付き合う未来って普通にあり得るのでは…？」と思ってしまいました。もし実際にそうなったら、娘の気持ちを尊重できるだろうか？ でも本音では、「まともな大人なら、そんな年下には手を出さないよな…」という自分もいて。自分の中でもその矛盾に気づいてモヤモヤしていました。
とはいえ、そう感じるのもあくまで一個人の意見でしかありません。周りを見渡せば年の差婚で上手くいっている夫婦もいるし、逆に歳が近い＝良い人とも限らない。そんな価値観の揺れやモヤモヤを「漫画にしてみよう」と思いました。
――作品を執筆するにあたって、何か着想を得た実体験などはありますか？
蟹乃まよさん：私も学生時代に年上の方とお付き合いしたことがあり、「楽しい！うれしい！幸せ！」と、浮かれていましたが、母はめちゃくちゃ心配していたと思います。今振り返ると…うん、まぁ…あまり良いお付き合いができたとは言えないな、と（笑）。当時の私は経験も浅く視野も狭くて、年上ってなんだか魅力的に見えたんですよね。
今は「まともな大人なら未成年に手を出さない」と当然のように思うけれど、そう判断できる未成年がどれほどいるのかな、とも思います。
――この作品には、ストーカー被害のトラウマを持ちながらも、立ち直って年の離れた男性を好きになる女子高生、美月が登場します。このキャラクターはどんな人物として描きましたか？
蟹乃まよさん：美月は“普通の女の子”です。学校に行って、友達としゃべって、部活して。家に帰ったらスマホでSNSをみたり、宿題をしたりしなかったり。どこにでもいるような“普通の子”。
そんな”普通の子”がストーカー被害にあった。でも静かに自分に寄り添ってくれる人がいて、それが塾で人気の先生だったら…少女漫画だったらきっと「素敵な歳の差恋愛」になるでしょう。実際、学校の先生やバイト先の先輩に憧れる、なんてことは誰しもあったのではないでしょうか。
――そんな美月の母親・優子は、娘の交際を受け止めきれずに反対し、美月との関係が悪化していきます。優子についてはどんな人物として描きましたか？
蟹乃まよさん：優子も“普通の母親”です。最初は勢いで「そんな人と付き合うなんておかしい」と言ってしまったけれど、その後も娘のためとはいえ恋愛に口出ししていいのかと悩み、最適解を探してもがき、空回りしていく。
色んな出来事がタイミング悪く重なってしまい、展開が進むにつれてモンスターのようになっていくのですが、優子もまた“普通の母親”なのです。
＊ ＊ ＊
年の差恋愛に対する受け止め方は、人によっても、親子の関係によってもさまざま。
“普通の女の子”美月と、“普通の母親”優子。ごく身近にいるようなキャラクターだからこそ、読者は自分事として考えずにはいられません。「正解がないからこそ悩む」という母・優子の揺れは、多くの親が心のどこかで共感できる思いかもしれません。
■著者プロフィール
蟹乃まよ …漫画家・イラストレーター。第1回「シリーズ立ち行かないわたしたち新人賞」で大賞受賞。主にSNSで育児やワーママあるある漫画を公開している。
取材・文＝宇都宮薫