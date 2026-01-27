Ãæ±ûÀþ¤ò¡ÖÅìµþ±Ø¤«¤éÀè¡×¤Ø±ä¤Ð¤¹¡ª¡Ö¥×¥Á»³¼êÀþ²½¡×°Æ¤Ë¡ÖÆîËÌ2¥ë¡¼¥È²½¡×°Æ!? ¥Þ¥¸¥á¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿´ñºö¤Î¡È¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¡É¤È¤Ï¡©
Ãæ±ûÀþ¤Î²÷Â®¶è´Ö¤ò¡Ö2¤Ä¤Ë³ä¤ë¡×°Æ¤â¡©
¡¡Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄÌ¶ÐÏ©Àþ¤È¤¤¤¨¤ÐÃæ±ûÀþ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1889¡ÊÌÀ¼£22¡ËÇ¯¤Î¿·½É¡ÁÎ©Àî´Ö³«¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1904¡ÊÌÀ¼£41¡ËÇ¯¤Ë¸æÃã¥Î¿å¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈÅÅ¼Ö±¿Å¾¤ò³«»Ï¡£ÃæÌî¡Á¸æÃã¥Î¿å´Ö¤ò6Ê¬´Ö³Ö¡¢28Ê¬¤Ç·ë¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃæ±ûÀþ¤«¤éÅÔ¿´¤Ø¤ÎÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢±èÀþ¤Î½»Âð²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¸¤Î¥ë¡¼¥È¡ÛÃæ±ûÀþ¡ÖÅÔ¿´¾è¤êÆþ¤ì¡×3°Æ¤ò¸«¤ë¡ÊÏ©Àþ¿Þ¡Ë
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀïÁèÆÃ¼û¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¡¢Åìµþ¤ÎÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Ãæ±ûÀþ¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¤ÏÂçÀµ´ü¤Î15Ç¯´Ö¤Ç10ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÊÔÀ®Î¾¿ô¤âÃ±¹Ô¤«¤é5Î¾¤Ø¤ÈÁý¶¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È7Î¾ÊÔÀ®¡¦ºÇÃ»2Ê¬30ÉÃ´Ö³Ö¤Î±¿Å¾¤Ç¤âÍ¢Á÷ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÀþ¤Ï1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯¤ËÃæÌî¡ÁÈÓÅÄÄ®¡Ê1933Ç¯Î¹µÒ±Ä¶ÈÇÑ»ß¡¢1999Ç¯²ßÊª±Ä¶ÈÇÑ»ß¡Ë´Ö¤òÊ£¡¹Àþ²½¤·¡¢²ßµÒÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸æÃã¥Î¿å¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯¤ËµÞ¹ÔÅÅ¼Ö¡Ê¸½ºß¤Î²÷Â®ÅÅ¼Ö¡Ë¤Î±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÄ«Í¼¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤ß¤Î±¿Å¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¡ÁÃæÌî´Ö¤ÏÌó8Ê¬Ã»½Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Î¹Ù³°²½¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àï¸å¤ÎÃæ±ûÀþ¤Ïº®»¨¤¬¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½»ÂðÉÔÂ¤Î¿Í¡¹¤¬ÉðÂ¢ÌîÂæÃÏ¤Ë°ìÀÆ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢Ãæ±ûÀþ¤Î±èÀþ¿Í¸ý¤Ï1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤«¤é1955¡Ê¾¼ÏÂ30¡ËÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ4ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£¥é¥Ã¥·¥å»þ¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¤âÇ¯8¡ó¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯¤ËÃæ±ûÀþ¤Ï¥Þ¥Ò¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤Ë1961Ç¯¤ËÌäÂê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¡¡¹ñÅ´¤Ï²÷Â®Àþ¤Ë¿··¿101·ÏÅÅ¼Ö¤òÅêÆþ¤·¡¢±¿Å¾´Ö³Ö¤ò2Ê¬¤Þ¤ÇÃ»½Ì¡¢¿·½É±Ø¤Ç¤Î¸ò¸ßÈ¯Ãå¼Â»Ü¤È¤¤¤Ã¤¿Í¢Á÷ÎÏÁý¶¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÌäÂê¤Ï´Ë¹ÔÀþ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ±ûÀþ¿·½É°ÊÅì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï6³ä¤¬¿ÀÅÄ¡¦ÅìµþÊýÌÌ¡¢1³ä¤¬ÁíÉðÀþÊýÌÌ¤ËÎ®¤ì¡¢»Ä¤ê¤¬ÅÓÃæ±Ø¤Ç²¼¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ë¹ÔÀþ¤â¡ÖÅÔ¿´¡×¤Ë¸þ¤«¤¨¤ÐÎ¹µÒ¤Î°ìÉô¤¬Å¾°Ü¤·¡¢²÷Â®Àþ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²ò·èºö¤Ï¸æÃã¥Î¿å¡ÁÅìµþ´Ö¤òÊ£¡¹Àþ²½¤·¡¢´Ë¹ÔÀþ¤âÅìµþ±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÊ»Àß°Æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ»Í¥ÄÃ«ÉÕ¶á¤Î²÷Â®Àþ¤È´Ë¹ÔÀþ¤ÎÎ©ÂÎ¸òº¹¹½Â¤¤òÇÑ»ß¤·¡¢²÷Â®Àþ¤ÏÃæÌî¡Á»Í¥ÄÃ«´Ö¤Ç²÷Â®±¿Å¾¡¢´Ë¹ÔÀþ¤Ï»Í¥ÄÃ«¡Á¸æÃã¥Î¿å´Ö¤Ç²÷Â®±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ò¶Ñ¹Õ²½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ñÈ´¤Ê¡Ö6¤Î»ú¡×°Æ
¡¡¸¡Æ¤¤Î²áÄø¤Ç¤Ï´ñÈ´¤Ê°Æ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1955Ç¯º¢¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥×°Æ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ÀÅÄÉÕ¶á¤«¤é²÷Â®Àþ¤òÃÏ²¼²½¤·¤ÆÍ³ÚÄ®¡¢²â¥±´Ø¡¢ÀÖºä¸«Éí·ÐÍ³¤Ç¿®Ç»Ä®¤ËÀÜÂ³¤·¡¢6¤Î»ú·¿¤ÎÀþÏ©¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Â®¤Ï¿®Ç»Ä®¤«¤é¸æÃã¥Î¿å·ÐÍ³¤ÇÅìµþ¤Ø¹Ô¤¡¢Åìµþ¤«¤é³Æ±ØÄä¼Ö¤È¤·¤ÆÍ³ÚÄ®·ÐÍ³¤Ç¿®Ç»Ä®¤ËÌá¤ê¡¢´Ë¹ÔÀþ¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë³Æ±ØÄä¼Ö¤ÏÍ³ÚÄ®·ÐÍ³¤ÇÅìµþ¤Ø¹Ô¤¡¢Åìµþ¤«¤é²÷Â®¤È¤·¤Æ¿·½É¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÉðÀþ¤Ï¿®Ç»Ä®ÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¿®Ç»Ä®¡Á¸æÃã¥Î¿å´Ö¤Ç³Æ±Ø¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ±Ø¤ò2ÌÌ4Àþ²½¤·¤ÆÄÌ²á±Ø¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ò¸ßÈ¯Ãå¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾´Ö³Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÀÖºä¸«Éí¡¢²â¥±´Ø¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢Í³ÚÄ®¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á³Æ±ØÄä¼Ö¤ËÍ¶Æ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎàÎã¤Î¤Ê¤¤°ÕÍßÅª¤Ê°Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÈ¿ÌÌ¡¢´°À®¤Þ¤ÇÍ¢Á÷ÎÏ¤ÏÁý²Ã¤»¤º¡¢¤Þ¤¿±¿¹Ô·ÁÂÖ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥ë¡¼¥×¤È¤»¤º¤Ë¿®Ç»Ä®¤«¤éÍ³ÚÄ®·ÐÍ³¤Ç¿ÀÅÄ¤Þ¤Ç¿·Àþ¤ò·úÀß¤·¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤ÏÆî²ó¤ê¤Ç¿ÀÅÄÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢²÷Â®¤ÏËÌ²ó¤ê¤ÇÅìµþÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÁíÉðÀþ¤Ï¿®Ç»Ä®ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¡ÖÃ»Íí°Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¿·Àþ¤òÁíÉðÀþÊýÌÌ¤Ë±ä¿¤·¤Æ¶Ó»åÄ®¼êÁ°¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÃæ±ûÁíÉðÆî½Ä´Ó°Æ¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ±ØÄä¼Ö¤Ï¿·½É¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¸æÃã¥Î¿å·ÐÍ³¡¢¿·Àþ¤ÎÍ³ÚÄ®Àþ·ÐÍ³¤Î2¥ë¡¼¥È¤ÇÁíÉðÀþ¤ÈÄ¾ÄÌ¤·¡¢¥«¥Ð¡¼ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¾°Ü¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²÷Â®Àþ¡Ê¶Ó»åÄ®¡ÁÅìµþ¡Ë³«¶ÈÁ°¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁíÉðÀþ¤ÎÍ¢Á÷²þÁ±¤âÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀÖºä¸«Éí¤«¤é²â¥±´Ø¡¢Í³ÚÄ®¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ÏÆ±»þ´ü¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼Å´4¹æÀþ¡Ê´Ý¥ÎÆâÀþ¡Ë¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í³ÚÄ®ÉÕ¶á¤Î¥Ó¥ë³¹¤ÎÄÌ²á¤Ë¹©Èñ¤È¹©´ü¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Î¡ÖËÌ°Æ¡×¤Ï¤É¤¦¤À¡©
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃæ±ûÀþ¤ÈÁíÉðÀþ¤ÎÀÜÂ³¤Ï¹ñÅ´¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âå°Æ¤È¤·¤Æ»Ô¥±Ã«¤«¤é¸âÉþ¶¶¡ÊÂç¼êÄ®¡Ë¡¢ÆüËÜ¶¶·ÐÍ³¤ÇÁíÉðÀþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÃæ±ûÁíÉðËÌ½Ä´Ó°Æ¡×¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÏÃÏ²¼Å´À°È÷·×²è¤È¤ÎÀ°¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¶åÃÊ²¼¡Á³ý¾ìÄ®ÉÕ¶á¤ÏÃÏ²¼Å´5¹æÀþ¡Ê¸å¤ÎÅìÀ¾Àþ¡Ë¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÃÏ²¼Å´·×²è¤òÌµ»ë¤·¤Æ¹ñÅ´¤¬ÆÈ¼«¤ÎÃÏ²¼Àþ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¹ñÅ´¤Ï¡Ö5¹æÀþ¤Ï¼ý±×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á±ÄÃÄ¡¢ÅÔ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊÅö»þ¤Î¹ñÅ´»ñÎÁ¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ñÅ´¤¬Ä¾ÄÌµ¬³Ê¤Ç5¹æÀþ¤ò·úÀß¤¹¤ë¡Ö5¹æ¥ë¡¼¥È°Æ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤âÄ´À°»ö¹à¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯¤Ë¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¡ÖÊ»Àß°Æ¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤ä±èÀþ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¹Ô¤µÍ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ñÅ´¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï±ÄÃÄ¤Ç¤·¤¿¡£1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯¤ÎÅÔ»Ô¸òÄÌ¿³µÄ²ñÅú¿½Âè1¹æ°Ê¹ß¡¢¹Ù³°Ï©Àþ¤È¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1960Ç¯¤ËÃæ±ûÀþ¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹ñÅ´¤ËÂÇ¿Ç¡£±ÄÃÄ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ÇÅÔ¿´Ä¾ÄÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¡ÖÅÏ¤ê¤Ë½®¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤Ë¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ÇÏÃ¤Ï¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤Î±¿¹Ô·ÁÂÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÉðÀþ¤ÎÅÔ¿´Ä¾ÄÌ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ê£¡¹Àþ²½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¶Ó»åÄ®¤«¤éÊÌÀþ¤ò·úÀß¤·¡¢Åìµþ±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁªÂò¼¡Âè¤Ç¤ÏÃæ±ûÀþ¡¢ÁíÉðÀþ¤È¤âÁ´¤¯°ã¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
