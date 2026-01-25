TWICEサナ限定特典が勢揃い♪NE:AR POPUP STOREで美と推し活を

韓国発インナービューティーブランド「NE:AR（ニアル）」が、TWICEサナとコラボした期間限定POPUP STOREを開催。サナver.トレカ入り商品をPOPUP限定の特別価格で購入できるほか、点数に応じて豪華ノベルティも用意されています。推し活と美容ケアを同時に楽しめる、今だけの特別な空間。自分磨きのモチベーションが高まる体験を、ぜひ渋谷で味わってみてください。

NE:AR POPUP STORE開催概要

POPUP STOREは2026年1月21日(水)から2月1日(日)まで、渋谷モディ1F POPUPスペースにて開催。営業時間は11:00-20:00で、混雑時には整理券対応となる場合があります。

会場ではNE:ARの世界観を体感できるビジュアル展示とともに、POPUP限定価格の商品や特典が揃い、ファン必見の内容となっています。

SOFINA iPスキンケアで夜が変わる♡冬の深夜美容キャンペーン

購入数で変わる豪華ノベルティ

POPUP期間中は購入点数に応じて、数量限定ノベルティをプレゼント。

1点購入でTWICEサナトレカ、2点購入でTWICEサナキーホルダー＋トレカ、3点購入でNE:ARポーチ＋サナキーホルダー＋トレカ、4点以上購入でPOPUP限定TWICEサナアクリルスタンドを含む豪華セットがもらえます。

TWICEサナトレカは販売商品1点につき1枚同梱。1会計最大12点まで購入可能です。

※すべて数量限定。なくなり次第終了となります。

※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。

POPUP限定特別価格の商品ラインナップ

今回のPOPUPでは、すべてサナver.トレカ入り商品を特別価格で展開。

NE:AR V-care【サナver.／トレカ入り】

通常価格3,700円（税込）→POPUP特別価格2,700円（税込）

NE:AR PURE COLLAGEN【サナver.／トレカ入り】

通常価格2,950円（税込）→POPUP特別価格2,700円（税込）

NE:ARアップルサイダービネガー【サナver.／トレカ入り】

通常価格4,300円（税込）→POPUP特別価格2,700円（税込）

NE:ARガルシニア【サナver.／トレカ入り】

通常価格4,000円（税込）→POPUP特別価格2,700円（税込）

今だけのNE:AR×TWICEサナを体感して

NE:ARのインナービューティーアイテムを、TWICEサナの限定トレカや豪華ノベルティとともに楽しめる特別なPOPUP STORE♡期間限定・数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

美しさを内側から整えながら、推しとの特別な時間を過ごせるこの機会を、ぜひお見逃しなく。