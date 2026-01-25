肉は使っていないのに「お肉みたい！」と喜ばれる、ダイエットにもおすすめの簡単おかず

簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）のレシピ連載第93回。今回は、3人のお子さんがスポーツキッズということもあり、アスリート栄養食インストラクター、スポーツフードマイスターの資格も持っているちゃんちーさんに、一見地味ですが栄養豊富でヘルシーな食材を使ったボリューム満点の一品を教えてもらいました。高たんぱく、低糖質なのでダイエット中の方にもおすすめです。

息子の骨折を機に再認識した食事の大切さ

過去の連載でお伝えしたことがありますが、我が家には3人の子どもがいて、中学1 年生の長男と小学4年生の次男はラガーマン、そして小学1年生の末っ子長女はスイマーで、日々練習に取り組んでいます。

昨年の冬、長男がラグビーの試合中に鎖骨を骨折しまして、小学2年生でラグビーを始めてから、これほどの大きなケガは初めて。連絡をもらった瞬間は、突然の出来事に何が起きたのか理解が追いつかず、頭が真っ白になったのを覚えています。

病院で診断を受けてギプスを巻いて帰ってきた日、ケガそのものはもちろんですが、それ以上に気がかりだったのは、本人のメンタルでした。落ち込んでいないかな、ちゃんと前向きでいられるかな、と。でも本人以上に私が落ち込んでいた気がします（笑）。

でも、私にできることは限られていて、その中でできることはやはり“食事でのサポート”でした。「できるだけ早く、そしてしっかり治ってほしい」そんな思いから、あらためて毎日の食事について考えました。

骨というと、カルシウムが注目されがちですが、実は骨をつくり、修復するためには、タンパク質をはじめとしたカルシウム以外の栄養素も欠かせないと言われています。また、運動量の多い子どもはもちろん、大人も日常生活の中で、知らず知らずのうちに骨に負荷がかかっていることは少なくありません。骨密度も年齢とともに少しずつ低下していきます。

我が家のような成長期の子どもにとっては、骨をつくる力が高まる大切な時期。だからこそ、特別なときだけではなく、普段のごはんの中で、無理なく骨を支える栄養をとることが大切だと感じました。

そこで今回ご紹介するのが、カルシウムと植物性タンパク質を同時に摂れる「高野豆腐」を使ったレシピです。高野豆腐は、常温保存でき、日持ちもして、栄養価が高く、お財布にもやさしい。昔ながらの食材ですが、現代の暮らしにもとても寄り添ってくれます。

今回のレシピは、煮物ではなく、焼いて甘辛く仕上げることで、子どもでも食べやすく、「お肉みたい！」と喜んでくれる一品。実はこのおかず、長男が小さい頃からよく作っていて、我が家では定番＆大人気です。

今でこそ高野豆腐の煮物も食べてくれますが、子どもたちが小さい頃は、煮物で出すとなかなか手が伸びず……試行錯誤の末にたどり着いたのが、今回の食べ方でした。

高野豆腐は、カルシウム、タンパク質、大豆イソフラボンを含む、栄養満点の食材。調理法を少し変えるだけで、子どもも大人も「おいしいね」と一緒にいただける一皿になります。煮物がちょっと苦手なお子さんやお肉を控えたい日の大人にも、ぜひ一度作ってみてください。

〈材料〉4人分

・高野豆腐 4個

・片栗粉 適量

・めんつゆ 大さじ2

・水 大さじ2

A）醤油 大さじ2

A）酒 大さじ2

A）みりん 大さじ2

A）砂糖 大さじ1

〈作り方〉

【1】バットなどに高野豆腐を並べ、熱湯をかけて浸し、8〜10分ほど経ってふっくらしたらザルにあげる。

【2】高野豆腐が触れるくらいまで冷めたら、半分に切り、崩れないように手でギュッと押さえながらしっかり水気を絞る。

【3】高野豆腐をボウルに入れ、めんつゆと水を合わせたものをかけて全体に染み込ませる。

【4】【3】にひとつずつ片栗粉をまぶす。

【5】フライパンにやや多めの油を入れ、中火で表面に焼き色がつくまで焼いていく。

【6】焼いている間に（A）を混ぜ合わせ、フライパンに加えて煮からめたら完成。

