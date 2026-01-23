ビアードパパの生チョコが再来♡2月限定で味わう濃厚シューの幸せ

寒さが続く季節、ふと恋しくなるのは心までとろけるチョコレートの甘さ。そんな今の気分に寄り添ってくれるのが、ビアードパパの2月限定スイーツ「生チョコシュー」。昨年も話題を集めた人気フレーバーが、今年も特別な季節に帰ってきます。頑張る日のご褒美にはもちろん、大切な人へのちょっとした贈り物にもぴったり。ひと口で広がる贅沢な味わいに、思わず笑顔がこぼれそうです♡

生チョコのような濃厚口どけ

ショコラクリームは、生チョコそのものを思わせるなめらかさが魅力。チョコカスタードとホイップクリームを合わせることで、濃厚なのに重すぎない絶妙なバランスを実現しています。

カカオの豊かな風味が口いっぱいに広がり、満足感の高い味わいに。クリーム内の黒い粒はバニラビーンズで、香りとコクをさりげなく引き立てています。

サクサク食感が引き立てる贅沢感

外側はビアードパパならではのパイシュー生地。香ばしく焼き上げた生地の上にはクラッシュアーモンドをトッピングし、ひと口ごとに心地よいサクサク感をプラスしています。

濃厚なショコラクリームとのコントラストが楽しく、最後まで飽きずに楽しめる仕上がり。シンプルながら計算された食感のハーモニーが、特別感を高めてくれます。

2月だけの限定スイーツ

生チョコシュー

販売価格：340円（税込）

生チョコシューは2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの期間限定販売。全国のビアードパパで楽しめる、今だけの味わいです。

自分へのご褒美にはもちろん、バレンタインシーズンの手土産にも選びやすい一品。数量や販売状況は店舗によって異なるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

販売店舗：全国のビアードパパ

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

※生チョコシューはチョコカスタードとホイップクリームを合わせ、生チョコの濃厚さと口どけ感をイメージしたクリームを使用しています。

今だけの甘い時間を逃さずに♡

チョコレートが主役になるこの季節、ビアードパパの生チョコシューは日常に小さなときめきを添えてくれる存在です。濃厚なショコラと香ばしいパイ生地の組み合わせは、一度味わえば忘れられないおいしさ。

期間限定だからこそ、食べたい気持ちは今すぐに。忙しい毎日の合間に、心を満たす甘いひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪