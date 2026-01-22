寒さの影響でインロックが増える？ 雪道に欠かせないスタッドレスタイヤ 装着しても油断しないで ｢残り溝や空気圧など定期的な日常点検を｣ JAF隊員に密着
今季最長寒波が居座る中、岐阜市にあるJAFのロードサービスでは…
（JAF岐阜支部 ロードサービス隊･武藤龍司さん）
「来ました。ちょうど今（出動の）要請が届いた感じで。“インロック”で要請をいただきました」
午前8時半過ぎ、さっそく最初の出動依頼が。依頼内容は、車内にキーを残したまま施錠してしまったという“インロック”です。
（依頼者）「ちょっと原因が全然分からないんですよ」
寒さの影響でインロックが増える？
特殊な道具を使い、約15分でドアのカギを開けることに成功。作業は完了しました。
（依頼者）
Q.焦りました？
「そうですね。本当は車を外に持っていこうと思っていたので助かりました」
不注意が原因のことが多いインロックですが、実は寒波の影響で発生頻度が上がるという指摘が…
（武藤さん）
「寒くなってくると（リモコンキーの）中の電池の消耗が始まっていると、電波とか通信の兼ね合いでカギが車内にあるにも関らず、自分で（ロックを）かけてしまうことがある」
居座る寒波…「凍結路面での事故も増えるのでは」
きょう午前中までに、隊員の武藤さんのもとに寄せられた出動依頼は4件。いずれもインロックやバッテリー上がりに関するトラブルで、幸い、雪や道路凍結に関するトラブルはありませんでした。
しかし、今週末まで居座るとみられる寒波に武藤さんは…
（武藤さん）
「凍結路面での事故もあると思うので、そういったことの依頼が増えてくると思います」
ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤ 違いは？
JAFが行った踏み固められた雪道を走る実験映像では、ノーマルタイヤで時速40キロで走行した場合、ブレーキを踏んでから完全に止まるまでの距離は約30メートル。
一方、スタッドレスタイヤの場合は17メートルでした。
雪の日の運転 注意することは？
さらに、路面が凍結した状態では、ノーマルタイヤはなかなか止まれず…。ブレーキを踏んでから105メートルを超えたところでようやくストップ。
一方、スタッドレスタイヤの場合は、78.5メートルとその違いは明らかです。
しかし…
（武藤さん）
「（スタッドレスタイヤを）装着したからいいというわけではなく、日頃の残り溝や空気圧の確認、定期的な日常点検をして乗ってもらえたら」