今季最長寒波が居座る中、岐阜市にあるJAFのロードサービスでは…

【写真を見る】寒さの影響でインロックが増える？ 雪道に欠かせないスタッドレスタイヤ 装着しても油断しないで ｢残り溝や空気圧など定期的な日常点検を｣ JAF隊員に密着

（JAF岐阜支部 ロードサービス隊･武藤龍司さん）

「来ました。ちょうど今（出動の）要請が届いた感じで。“インロック”で要請をいただきました」

午前8時半過ぎ、さっそく最初の出動依頼が。依頼内容は、車内にキーを残したまま施錠してしまったという“インロック”です。





寒さの影響でインロックが増える？

（武藤さん）「どんな感じで閉まっちゃったんですかね？」（依頼者）「ちょっと原因が全然分からないんですよ」

特殊な道具を使い、約15分でドアのカギを開けることに成功。作業は完了しました。



（依頼者）

Q.焦りました？

「そうですね。本当は車を外に持っていこうと思っていたので助かりました」

不注意が原因のことが多いインロックですが、実は寒波の影響で発生頻度が上がるという指摘が…



（武藤さん）

「寒くなってくると（リモコンキーの）中の電池の消耗が始まっていると、電波とか通信の兼ね合いでカギが車内にあるにも関らず、自分で（ロックを）かけてしまうことがある」

居座る寒波…「凍結路面での事故も増えるのでは」

きょう午前中までに、隊員の武藤さんのもとに寄せられた出動依頼は4件。いずれもインロックやバッテリー上がりに関するトラブルで、幸い、雪や道路凍結に関するトラブルはありませんでした。

しかし、今週末まで居座るとみられる寒波に武藤さんは…



（武藤さん）

「凍結路面での事故もあると思うので、そういったことの依頼が増えてくると思います」

ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤ 違いは？

JAFが行った踏み固められた雪道を走る実験映像では、ノーマルタイヤで時速40キロで走行した場合、ブレーキを踏んでから完全に止まるまでの距離は約30メートル。



一方、スタッドレスタイヤの場合は17メートルでした。

雪の日の運転 注意することは？

さらに、路面が凍結した状態では、ノーマルタイヤはなかなか止まれず…。ブレーキを踏んでから105メートルを超えたところでようやくストップ。



一方、スタッドレスタイヤの場合は、78.5メートルとその違いは明らかです。

しかし…



（武藤さん）

「（スタッドレスタイヤを）装着したからいいというわけではなく、日頃の残り溝や空気圧の確認、定期的な日常点検をして乗ってもらえたら」