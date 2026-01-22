トランプ大統領「ヨーロッパ諸国への追加関税実施しない」と発表　演説ではグリーンランドに「国家安全保障のために必要」これまでの主張繰り返す

アメリカのトランプ大統領はスイスで開かれている世界経済フォーラムで演説し、デンマーク領グリーンランドについて「国家安全保障のために必要だ」とこれまでの主張を繰り返した一方で、日本時間22日朝、SNSで予定していたグリーンランド領有に反対するヨーロッパ諸国への追加関税を実施しないと投稿しました。

アメリカ・トランプ大統領：

アメリカ以外いかなる国もグリーンランドの安全を確保できる立場にない。だからこそ、アメリカによるグリーンランド領有に向けた早急な交渉を求めているのだ。

トランプ大統領は21日、これまでの主張を繰り返した上で、デンマークがグリーンランドの支配権を放棄しなかったことを「恩知らずだ」と批判しました。

さらに、第2次世界大戦中にアメリカがグリーンランドの防衛にあたったことに言及し、「戦後、アメリカは丁重にもグリーンランドをデンマークに返還した」と述べ、その決定は「愚かだった」と述べました。

その上で、領有する考えを改めて正当化しましたが、軍事力を行使しての併合は否定しました。

そしてトランプ大統領は、NATO（北大西洋条約機構）のルッテ事務総長との会談を日本時間22日朝に終え、SNSに投稿し、2月1日に予定していたグリーンランド領有に反対するヨーロッパ諸国への追加関税を実施しないと発表しました。

「グリーンランド、そして北極圏全体に関する将来の合意の枠組みを構築した」と説明した上で、ミサイル攻撃から防衛する「ゴールデン・ドーム」について「追加の協議が行われている」としています。