甘じょっぱい味わい″マックグリドル″12年ぶりにCM登場。知られざる秘密も公開。

マクドナルドのモーニング限定のみ食べられる「朝マック」。

ソーセージエッグマフィンやハッシュポテトなど多彩なメニューが並びます。

そんな朝マックの、知る人ぞ知る人気商品が「マックグリドル」シリーズです。

甘じょっぱいメイプル風シロップ入りのパンケーキとソーセージやベーコン、エッグとの相性は抜群。

今年、12年ぶりにマクドナルドのTVCMに登場しました。

秘密って？...

TVCMは、岡田准一さんと山田杏奈さん出演で2026年1月19 日から放映中。共演4年目となるふたりが職場を舞台に「グリドル」を頬張り、幸せな表情で演じています。

マックグリドルには、実は隠れた秘密がたくさん......。今回は3つ紹介します。

●見た目について実はマクドナルドで唯一ロゴが描かれている商品。食べる際は確認してみて。●生地についてパンケーキの生地にメイプル風シロップを染み込ませているのではなく、粒にして生地全体に混ぜ込んでいるから、しっとりふんわりとした食感になるんです。どこを食べてもシロップの甘い味わいが広がります。●販売について実はパンケーキ単体でスイーツとして期間限定登場したことも！ 食事としても、スイーツとしても楽しめます。

気になる人は一度味わってみて。