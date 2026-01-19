2026年2月24日（火）、北海道・小樽市の温泉宿『小樽旅亭 蔵群』が、『小樽リトリート 蔵群 by 温故知新』としてリブランドオープンします。

『小樽旅亭 蔵群』は2002年5月9日に建築家・中山眞琴氏による“閑”を大切にした設計思想のもと、日本の精神性を宿す空間として誕生しました。その後、2025年6月20日から『温故知新』が運営を引き継いでいます。

開業時の設計思想はそのままに、滞在価値をさらに磨き上げることを目指し、開業時の設計を務めた中山眞琴氏が改装の設計も担当。和骨董や李朝・明朝家具を配した趣の異なる客室が並び、窓の先には里山の景観が広がります。

現在2つある大浴場は、それぞれプライベートなウェルネス体験を叶える貸切風呂として改装。酵素風呂も新設されます。さらに、スパ、サウナも導入し、温浴やデトックスによって身体の巡りを整える滞在体験を楽しむことができます。

また、すべての客室に天然温泉風呂が備えられており、夕朝食時の飲み物、バーでの飲食、客室内ミニバー、ルームサービスもオールインクルーシブで満喫することができますよ！

詳細情報

小樽リトリート 蔵群 by 温故知新

住所：北海道小樽市朝里川温泉2-685

電話番号：0134-51-5151

チェックイン 15:00​／チェックアウト 11:00

北海道Likers編集部のひとこと

小樽市街地から車で約20分、スキーリゾートとしても人気の朝里川温泉に佇む全19室の宿。

和の美しさや閑けさを大切にしながら、周辺の自然環境に四季折々の表情で溶け込む『小樽リトリート 蔵群 by 温故知新』に、ぜひ足を運んでみてくださいね◎

