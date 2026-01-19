【1位〜6位】1月20日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】射手座
総合運：★★★★★
普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。
恋愛運
いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。
多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。
ラッキーアイテム：イヤホン
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】獅子座
総合運：★★★★★
あなたの発言や行動に、周りから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。
恋愛運
恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。
金運
人付き合いで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。
ラッキーアイテム：香水
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】水瓶座
総合運：★★★★★
1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。
恋愛運
今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。
金運
あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。
ラッキーアイテム：メガネ
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】蟹座
総合運：★★★★☆
真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。
恋愛運
「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。
金運
お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。
ラッキーアイテム：フェイスタオル
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】乙女座
総合運：★★★★☆
理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
恋愛運
相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
金運
これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
ラッキーアイテム：カレンダー
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】山羊座
総合運：★★★☆☆
「いつかはやってみたい」と考えていることがあれば、今日、これまでよりも具体的に動いてみるといいでしょう。今までより有益な情報が入ってきたり、いい意味で風向きが変わったと感じることができそうです。
恋愛運
もしかしたら、知り合って間もない人が接近してくるかも。また、最近友達になった人のアドバイスが、恋に役立つ可能性も大。いずれにしても「お互いをあまり知らないから」と心を閉ざさず、何でも話してみるのが幸せへの近道です！
金運
｢これくらいは、使ってもいいかな｣と、気を緩めずきちんと金銭管理をする、そういう意識で過ごすと、お金の扱い方がとても上手になる運気です。買い物でも投資でも、自分なりのルールをきちんと守るといいでしょう。
ラッキーアイテム：折り紙
ラッキーカラー：カーキ