【1位〜6位】1月20日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【2位】獅子座 総合運：★★★★★

あなたの発言や行動に、周りから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。



恋愛運

恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。



金運

人付き合いで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。



ラッキーアイテム：香水



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】水瓶座 総合運：★★★★★

1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。



恋愛運

今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。



金運

あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。



ラッキーアイテム：メガネ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】蟹座 総合運：★★★★☆

真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。



金運

お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：フェイスタオル



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】乙女座 総合運：★★★★☆

理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。



恋愛運

相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。



金運

これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。



ラッキーアイテム：カレンダー



ラッキーカラー：ネイビー