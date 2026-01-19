「今、予定されています今度の衆議院選挙、私自身、不出馬を決めました」

2月8日の投開票が見込まれる衆議院選挙を目前に、こう表明したのは自民党の菅義偉元首相（77）。1月17日に横浜市内で記者団の取材に応じ、衆院選に立候補せず政界を引退する理由について次のように語った。

「現在、77歳であります。70代になってから、自分の政治家としての引き際というものを常に考えていました。前回の衆議院選挙のときにも悩んだ時期もありました。今回が喜寿を迎えるなかで、後進に道を譲るということを真剣に考えておりました」

世襲などとは無縁の“たたき上げ”で、首相の地位までのぼりつめた政治家として知られる菅氏。

’75年に元衆院議員の小此木彦三郎氏（享年63）の秘書として政治の世界に入り、横浜市議を経て当時47歳だった’96年に神奈川2区から立候補した衆院選で初当選。’12年12月に発足した第2次安倍政権では歴代最長の7年8カ月にわたって官房長官を務め、’19年4月の新元号発表では“令和おじさん”の愛称で親しまれてきた。

安倍晋三元首相（享年67）の退陣を受けて首相を務めた’20年9月から’21年10月の間には、短い任期のなかで次々と政策を実現させてきた。

「菅氏が首相就任した当時は、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっていた危機的状況にありました。首相として難しい舵取りを迫られるなか、菅氏は1日100万回のワクチン接種を目標に掲げ、ファイザー社のCEOにワクチン供給を直接交渉するなど実行に移しました。“省庁の縦割り打破”を掲げていた菅政権では、ワクチン接種以外にもデジタル改革の司令塔となるデジタル庁の創設やダムを活用した新たな水害対策、不妊治療の保険適用、携帯電話料金の引き下げなども実現させました」（全国紙記者）

だがそのいっぽうで、首相在任中から体調を心配する声も上がっていた。

「菅氏は週末も休まず働いていたこともあり、首相を退任する直前の’21年8月26日には“150日連勤”に到達し、安倍氏の“147日連勤”の記録を塗り替えました。前日夜の記者会見では疲労が顔に滲んでおり、国民からも“目が虚ろ”などと心配する声が上がるほど。このときは過労が原因だったのかもしれませんが、’24年秋の衆議院選挙や首相指名選挙でも、表情が硬く動作が鈍いなど覇気のない姿がたびたび波紋を呼ぶことに。メディアや公の場に登場するたびに健康状態に関心が注がれ、“議員定年制を導入すべき”との意見も少なくありませんでした」（前出・全国紙記者）

■「いい加減引退されたら？」重鎮議員の引退で再燃する議員定年制の必要性

いっぽう次期衆院選への出馬を見送った“高齢議員”は、菅氏だけでなはない。自民党の遠藤利明元総務会長（76）と共産党で約24年にわたって委員長を務めた志位和夫議長（71）も、不出馬を表明している。

与野党で重鎮政治家が退く傾向に、Xではこんな声も。

《小沢一郎（83）や麻生太郎（85）はまだ引退しないで出馬するのか？？》

《菅さん政界引退か、麻生さんや小沢さん辺りもそろそろ身を引かないのかね》

《ところで茨城2区現職の額賀議長は82歳らしいけどいい加減引退されたら？77歳の菅さんが引退してるのに80代はさすがに引退した方がいいよ（麻生さん85歳、小沢さん83歳、森山さん80歳も）いつまで権力にしがみついてるの？》

《71歳の志位和夫氏、76歳の遠藤利明氏、77歳の菅義偉氏は引退表明。85歳の麻生太郎氏は？》

名前が挙げられた自民党の麻生太郎副総裁（85）や森山裕前幹事長（80）、額賀福志郎衆院議長（82）、立憲民主党の小沢一郎氏（83）は“超高齢議員”にあたるが、まだまだ政治家としての意欲を見せている。

「テレ朝NEWS」によれば、麻生氏は18日に引退について「やり残したこともないわけじゃない。（引退は）それをやり上げてから」と報道陣に語ったという。

また、森山氏も16日に出演した『報道1930』（BS−TBS）で、公明党と立憲民主党が「中道改革連合」を結成した話の流れで、「もし将来的に誘われたらどうされますか？」との質問に「私は自民党で育ってきた人間ですから、自民党の国会議員として最後まで頑張っていこうと思います」と意欲を語っていた。

小沢氏も頻繁にXを更新して発信を続けており、17日には《自民党に選挙で巨大な鉄槌を下すべき》とつづるなど退く気配は見られない。前出の全国紙記者は、こう続ける。

「遠藤氏も菅氏と同じく“後進に道を譲る”意向を示しており、70歳を超えたあたりから引退を考えていたそうです。志位氏は“今後も議長としての責任を果たす”としていますが、’24年1月に党委員長を田村智子氏（60）にバトンタッチしたことをきっかけに世代交代を決断したようです。

いっぽう麻生氏や森山氏らはベテラン議員として健在ですが、誰しも高齢になるにつれて身体機能が低下しやすくなり、細心の注意が必要です。’23年11月に細田博之前衆議院議長（享年79）が急逝したことも、記憶に新しいでしょう。体調が思わしくないなか、死の1カ月前まで議長を務めていたことに驚きが広がっていました。

こうした事例もあり、一般企業と同じように国会議員にも定年制導入の必要性はたびたび議論されてきました。自民党では、内規で衆院選の比例代表候補に“73歳定年制”を設けています。’03年の小泉純一郎元首相（84）政権下で導入され、当時80代だった宮沢喜一氏（享年87）、中曽根康弘氏（享年101）が政界を引退しました。

それ以降、目立った適用はありませんが、’21年に青年局が“73歳定年制”の堅持を党本部に申し入れるなど党内でも重要視されている傾向にあります。参政党の神谷宗幣代表（48）や国民民主党の玉木雄一郎代表（56）などのように他党の代表者も若返りが活発化しているなか、政界全体で世代交代が求められているでしょう」

かつて国会議員で最高齢と言われていた二階俊博元幹事長（86）は、’24年10月に派閥のパーティー収入不記載問題の責任をとって政界を引退した。同年3月に衆院選への不出馬を表明した際に「年齢の制限があるか？お前もその歳がくるんだよ、バカヤロウ！」と記者を一喝していたが、いま振り返ると潔い引き際だったのかも？