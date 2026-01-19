女子プロゴルファーの畑岡奈紗が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。今月１３日に２７歳の誕生日を迎え、激似の母娘ショットを公開した。

「２７歳になりました！」と記した畑岡。「当日はずっと行きたかった地元茨城県にある鹿島神宮に行く事ができ、家族がお祝いしてくれました」とつづり、特製ケーキを手に笑みを浮かべる母との２ショットをアップした。

昨年は元巨人の上原浩治氏と一緒にラウンドするなど、母娘仲良しの畑岡。さらに当時から顔がそっくりとファンの注目を集めていた。今回も「ＮＡＳＡちゃんもお母さんと一卵性母娘だね」「双子座みたいな母娘、ホントそっくり〜」「なさちゃんもママも素敵な笑顔」といったコメントが集まっていた。

「これからも挑戦する気持ちを忘れずに頑張っていきます！」と決意も記した畑岡。昨年は１１月に米ＬＰＧＡツアーで３年ぶりの優勝を果たした。１２月に節目となるツアー１０年目を迎える来季について「複数回優勝とメジャー制覇をしたい」と抱負を語っていた。