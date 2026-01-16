¿·´Ýµµ»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¥¿ー¥Þ¥É¡¡2026Ç¯9·î¤Î³«´Û¤Ë¸þ¤±·úÀß¹©»ö¿Ê¤à¡¡¹áÀî
¹©»ö¤¬¿Ê¤à¿·¡¦´Ýµµ»ÔÌ±²ñ´Û¡Ê1·î14Æü»£±Æ¡Ë
¡¡2026Ç¯9·î¤Ë³«´Û¤¹¤ë¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Î¿·¤·¤¤»ÔÌ±²ñ´Û¡¢THEATRE MAdo¡Ê¥·¥¢¥¿ー¥Þ¥É¡Ë¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¢¥¿ー¥Þ¥É¤Ï¡¢µì´Ýµµ»ÔÌò½ê¤ÎÀ×ÃÏ¡Ê¸½´Ýµµ»ÔÌò½ê¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¡Ë¤Ç2023Ç¯4·î¤«¤é¹©»ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ë´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿1·î14Æü¸½ºß¡¢4³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Î³°´Ñ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÁõ¹©»ö¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ýµµ¾ë¤ÎÀÐ³À¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Âç¤¤ÊÁë¤òÅìÂ¦¤ÈÆîÂ¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÊÉ¤Î°ìÉô¤Ï¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¢¥¿ー¥Þ¥É¤Ï¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï6800Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢1300ÀÊÍ¾¤ê¤ÎÂç¥Ûー¥ë¤È300ÀÊÍ¾¤ê¤Î¾®¥Ûー¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«´Û¡¢7Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡³«´ÛÆü¤Î9·î6Æü¤Ë¤Ï¼°Åµ¤äµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢³«´Û¤«¤é1Ç¯´Ö¤ò¡Ö³«´ÛµÇ°¥¤¥äー¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£