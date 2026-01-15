¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È½ÐÂÔ¤Á¾¯Ç¯¡É¤¬Æ´¤ì¤ÎµåÃÄ¤Ø¡¡¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¤Ç¼Í»ß¤á¤¿ÊõÊª¡Ä¼«¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡È¸¶ÅÀ¡É
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µµåÃÄ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀÅê¼ê¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¤¬¤½¤Î¿Í¤À¡£ËÙ±Û¤ÏËÜµòÃÏ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆþÎÀ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÎ¾¿Æ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç¼«Âð¤«¤éÌó30Ê¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÈÀ»ÃÏ¡È¤Ø¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤º¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿Æ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¼ã»â»ÒÎÀ¤Ø¤ÎÆþÎÀ¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì4ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¡¢ËÙ±Û¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìî¼ê¿Ø¤ÎÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦´ä¾ëñ¥¶õ¡Ê¤Ï¤¯¤¢¡ËÅê¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤Ø¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ËÙ±Û¾¯Ç¯¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼´ÑÀï¸å¤Ëº£¤Ï¤â¤¦º¯À×¤â¤Ê¤¤µì¼ã»â»ÒÎÀ¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ìÉÕ¶á¤Ø°ÜÆ°¡£Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æµå¾ì¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎÀÀ¸¡¢»î¹ç¸å¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ì·³Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÌã¤ª¤¦¤È¡¢½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¡£Â¾¤ÎÊý¡¹¤ÏÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤ò¡Ø¡ÁÁª¼ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ø¤µ¤óÉÕ¤±¡Ù¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÙ±Û¡£Åö»þ¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿½½µµ¡¢ÀõÂ¼¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤«¤éÌã¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ïº£¤Ç¤âÊõÊª¤È¤·¤ÆÎÀ¤Î¼«¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËÙ±Û¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤ËÆ´¤ì¤ÆÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¬Ìîµå³¦¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤Ë¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÀ¤ÏËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Þ¤¿ÂÎºî¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¶¯¤¤ÂÎ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¿È¤ËÃå¤±¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¶¡¤ËÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º°ì¶Ú¤ËÃÏ¸µµåÃÄ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ë¡È¸µ½ÐÂÔ¤Á¾¯Ç¯¡É¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡Ê°ËÆ£½ç°ì / Junichi Ito¡Ë