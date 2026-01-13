これは頼もしすぎ！ウェアもシューズもまとめてOK、遠征も練習もこれ一つで完結。 【ナイキ】のフル装備リュックがAmazonでチェックできるよ！
防水・大容量・高耐久。野球プレーヤーのための究極バックパック【ナイキ】のリュックがAmazonに登場!
ナイキのリュックは、野球プレーヤーのために設計された高機能モデルだ。バックの底部には防水素材を搭載し、雨風から大切な持ちものをしっかり保護する構造となっている。耐久性の高いポリエステル素材を採用しているため、遠征や練習でのハードな使用にも安心して使える。
サイドにはバットを4本収納できる専用ポーチを備え、外側のストラップでしっかり固定できるため、移動時も安定感がある。スパイクはクリップを使ってバックの内側・外側どちらにも取り付け可能で、汚れを分けて持ち運べるのも嬉しいポイントだ。
内部は大容量で、ヘルメット、グローブ、バッティンググローブ、スパイク、バット、水筒など、必要なギアをひとつのバックにまとめて収納できる。さらに、ロッカースタイルを彷彿とさせる全面オープン仕様で、中身が見やすく整理しやすい。フェンスフックも搭載しており、試合や練習中にフェンスへ掛けて使える実用性も備えている。
ラップトップやタブレット、ノートブックを収納できるクッションポケットも装備し、学生プレーヤーや遠征の多い選手にも便利な設計となっている。機能性と収納力を兼ね備えた、まさに“これ一つで完結する”頼れるギアバッグだ。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
