ÏÂÅç¹§½¡¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦67ºÐ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë¤¬¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¡¦À¶Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦67ºÐ¡Ë¤ÈÆó¿Í¤Ç²È·×ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó1Ç¯È¾Á°¡£
¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤ò»×¤ï¤»¤ë½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¡¢¿¼¤¤Î¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¡¢ÀáÌó¤ËÀáÌó¤ò½Å¤Í¡¢¶µ°é¥í¡¼¥ó¤ä¾©³Ø¶â¤ËÍê¤é¤ºÌ¼2¿Í¡ÊÄ¹½÷¡¦45ºÐ¡¢¼¡½÷¡¦42ºÐ¡Ë¤òÂç³Ø¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Âà¿¦¶â¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤â·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¡£Ê§¤¦¤â¤Î¤ÏÁ´¤ÆÊ§¤¤½ª¤¨¡¢Ì¼¤¿¤Á¤â¤È¤¦¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÍª¡¹¼«Å¬¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹§½¡¤µ¤ó¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï3¤Ä¤Îºä¡×¤¢¤ê¡£¾å¤êºä¡¢²¼¤êºä¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÆÈ¿È¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÄ¹½÷¤¬ÆÍÁ³¡Ø¼º¶È¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Å¤¤É½¾ð¤Ç¸ý¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Ì¼¤Ë¡¢Âà¿¦ÍýÍ³¤ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼Â²È¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÁø¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¸Â³¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤·¤À¤±¼Â²È¤ÇµÙ¤Þ¤»¤è¤¦¡£¤Þ¤¿»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Î¼è¤ê·è¤á¤â¤»¤º¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸Ä¼¼¤òÀ°¤¨¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬±¿¤Î¿Ô¤¡£°ì»þÅª¤ÊÂÚºß¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢3Ç¯°Ê¾å¤âµïºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¢£ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¤Ç²È·×¤ËÂçÂÇ·â
ÆÍÁ³¤ÎÌ¼¤Î½ÐÌá¤ê¤Ç¡¢Ï·É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¡£¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²È·×¤Ç¤¹¡£
¹§½¡¤µ¤ó¤ÏÇ¯¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢½µ3²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤¬·î8Ëü±ß¤¢¤ê¡¢¹ç·×26Ëü±ß¡£ºÊ¤Ï¤º¤Ã¤È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬·îÌó7Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤Æ¼ýÆþ¤Ï·î33Ëü±ß¡£¼ñÌ£¤Î»³ÅÐ¤ê¤äµìÍ§¤È¤Î²ñ¿©¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ï·¸å¤ÎÃù¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ý»Ù¤Îº¹³Û¡Ê¹õ»ú¡Ë¤¬·î7Ëü±ß°Ê¾å½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¹½÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¿©Èñ¤Ï4Ëü±ß¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ï1Ëü±ß¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ï2Ëü±ß¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç7Ëü±ß¤Î»Ù½ÐÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¼ý»Ù¤Î¹õ»ú¤Ï7Ëü5000±ß¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Ï5000±ß¤Ë¡£¹§½¡¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ8Ëü±ß¤Ï´Ý¤´¤ÈÃù¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ÇÁ´¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£
ÁÛÄê³°¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢²È·×¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£½ÐÌá¤êÄ¹½÷¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤¥º¥Ü¥é¤µ¤ËÎ¾¿ÆÊÄ¸ý
¡ÖÌ¼¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¿©»ö¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿©»ö¤Ï¿Æ»Ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤Î²ó¿ô¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÎÉô²°¤ÎÁÝ½ü¡¢Ì¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°áÉþ¤ÎÀöÂõ¡¢ÉÛÃÄ´³¤·¡¢²È»ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê´Ö¤¬2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡È°ì»þÅª¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡É¤Èµ¤°Â¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«3Ç¯¤âÂ³¤¯¤È¤Ï¡£¥º¥Ü¥é¤Ê¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ëÌ¼¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¹¤é¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¶Èþ¤µ¤ó¡Ë
¤ª¾î¤µ¤ó¤Ï·è¤·¤Æ¥Ë¡¼¥È¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¢³è¤ÎËµ¤é¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÆþ¤ì¤ëÃ»´ü¥Ð¥¤¥È¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡£Ã»´ü¥Ð¥¤¥È¤Î¼ýÆþ¤ÏÃ±È¯Åª¤À¤«¤é¡¢·×²èÅª¤Ë²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ÈÂå¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤½Ã»´ü¥Ð¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø½¢³è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã»´ü¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£µÞ¤ËÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¥·¥Õ¥È¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£
º£»×¤¨¤ÐÆ±µï¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¡¢½ÐÌá¤ê¤Ï°ì»þÅª¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë½¢¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÀ¶Èþ¤µ¤ó¡Ë
Ì¼¤Ëµ¤¸¯¤¦¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¸À¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£°ìÊý¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¼Â²È¤Ç±«É÷¤·¤Î¤²¤Æ¤´ÈÓ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÅí¸»¶¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤â¤¦½Ð¤ëµ¤¤ò¼º¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡È¤¢¤ë½¬´·¡É¤¬»Ù½Ð¾å¸Â¤òÀÄÅ·°æ¤Ë
¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¡¢È¾±Êµ×Åª¤ËÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡Ö¥ë¡¼¥ë·è¤á¡×¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë°Ê²¼¤Î²ò·è°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ À¸³èÈñ¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦
¤ª¾î¤µ¤ó¤âÎ©ÇÉ¤ÊÀ®¿Í¡£¿Æ»Ò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀþ°ú¤¤Ï°ú¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£7Ëü¡Á8Ëü±ß¤Î¥Ð¥¤¥ÈÂå¤«¤é·î¿ôËü±ß¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢¤È¡£
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¾¯¤·¤¿¤á¤é¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÆü¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ¹½÷¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¦¤Á¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âÏ·¸å¤ÎÃù¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£¤â¤·¤³¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤Ê¤é¡¢¾¯³Û¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Û¤·¤¤Êª¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼ñÌ£Âå¤òºï¤ë¤Ê¤ê¤·¤Æ²È·×°Ý»ý¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÄË¤ßÊ¬¤±¤è¡×
·ë²Ì¡¢ÇÈ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì±þ4Ëü±ß¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì°û¤ß¤¿¤¤¡×Ìµ¸Â¥¯¥¨¥¹¥È
¢ Çã¤¤ÊªÁ°¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Ê¤¤
¼¡¤Ë¡¢Ì¼¤Î¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¡È¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¡É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Çã¤¤ÊªÁ°¤ËÀ¼¤«¤±¤¹¤ë½¬´·¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±üÍÍ¤Ï¿©Èñ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ì¤Ð¤Ä¤¤´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬»Ò¶¡¡Ê¤¸¤50ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ë¡£¡Ö¤¢¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì°û¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ÈÌµ¸Â¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¡¢Í½»»¤¬¶¸¤¤¡¢²È·×¤¬¤Ê¤·Êø¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·»ä¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Ì¼¤Ë4Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¼«Ê¬¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¤¥ÈÂå¤«¤éÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ù½Ð¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Èñ¤Ï11Ëü±ß¤«¤é8Ëü5000±ß¤Ø¡¢ÆüÍÑÉÊÈñ¤Ï3Ëü5000±ß¤«¤é1Ëü±ß¤Ø¤È¡¢2¤Ä¤ÎÈñÌÜ¤À¤±¤Ç5Ëü±ß¤Îºï¸º¤Ç¤¹¡£Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸³èÈñ4Ëü±ß¤òÂ¤¹¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÌá¤êÁ°º¢¤Î»Ù½Ð¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î4Ëü±ß¤ò³Î¼Â¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤âÀÚ¤êµÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÈïÉþÈñ¤ò0±ß¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤¢¤ë¤â¤Î¤òÃåÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÀáÌó¤òÅ°Äì¡£¸òºÝÈñ¤â¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¤ªÍ§Ã£¤È¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µìÍ§¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢Í½»»1Ëü±ß¤ËÀßÄê¤·¤ÆÂçÂÎ5000±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¡¢¥é¥ó¥ÁÂå¤Ç¤â1¿Í2000±ßÄ¶¤«¤«¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¤ªÃë¤Î¤ß¡¢·î1¡Á2²ó¡£Ìë¤Î²ñ¿©¤ÏÎÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤ªÃÇ¤ê¡£¼ñÌ£¤ÎÅÐ»³¤â¡¢¡ÖÉ´Ì¾»³¡×¤ÎÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤ëÈÏ°Ï¤Î¡È°Â¡¦¶á¡¦Äã¡É¤Î»³¤Ë¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤òºï¤Ã¤Æºï¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö·î11Ëü5000±ß¤Î¹õ»ú¤ò»Ä¤¹²È·×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ²¼¡¢10Ëü±ß¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ËNISA¤Ç¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ï·¸å¡×
¾¯¤·¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë²ó¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤òºï¤Ã¤Æ·î10Ëü±ß¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡½÷¤Ï²ÈÄí¤¬¤¢¤êÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ä¹½÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Î¤·¤«¤«¤«¤é¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤ÎÄ¹½÷¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
ÈéÆù¤Ë¤â¡¢½ÐÌá¤êÌ¼¤¬ÃùÃß¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃùÃß¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤ÈÁÛÄê¤·¤¦¤ëÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ÆÍÂÃù¶â700Ëü±ß»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹õ»ú³Û11Ëü5000±ß¤Î¤¦¤Á10Ëü±ß¤ò2¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤ÇÅê»ñ¤Ë²ó¤¹Êý¸þ¤Ë¡£
É×ÉØ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤È¤â¤Ë67ºÐ¡£¤³¤ÎÇ¯¤«¤éNISA¡©¡¡¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ80ºÐ°Ê¹ß¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢Í×¤Ï»ñ»º¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤ÏÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¡×ÏÈ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¼«ÂÎ´ðËÜÅª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤äÁ´À¤³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¡ÈÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¡É¤òÂ¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±Àè¿Ê¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤âÆþ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÄêÍø²ó¤ê3¡ó¤Ç¡¢·î10Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤ò10Ç¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï1394Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÓÃæ¡¢¹§½¡¤µ¤ó¤¬·î6Ëü±ß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ë¤¤¤Æ4Ëü±ßÁ°¸å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÏÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹§½¡¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï½ÐÌá¤êÌ¼¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ò¹Ê¤ê¡¢Åê»ñ¤Ç¼ï¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤âÌ¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ï·¸å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÀ¸³è¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬½Ð¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
²£»³ ¸÷¾¼¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤¢¤¡Ë
²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½
¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò²þÁ±¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²È·×ºÆÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²È·×¤Î³Î¼Â¤ÊºÆÀ¸¤ò¤á¤¶¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÁêÃÌ¡¦»ØÆ³¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÆÍÇË¡£½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤Ø¤Î¼¹É®¡¢¹Ö±é¤âÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ï90ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î3000±ßÅê»ñÀ¸³è¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤ä¡ØÇ¯¼ý200Ëü±ß¤«¤é¤ÎÃù¶âÀ¸³èÀë¸À¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤òÂåÉ½ºî¤È¤·¡¢Ãøºî¤Ï171ºý¡¢Îß·×380ËüÉô¤È¤Ê¤ë¡£
ºùÅÄ ÍÆ»Ò¥é¥¤¥¿¡¼
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃËÀ¸þ¤±½µ´©»ï¡¢½÷À¸þ¤±½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥é¥¤¥¿¡¼Îò½½¿ôÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³°¸«¤ÏÁ´Á³¥é¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ñÌ£¤Ï¥¨¥¢¥í¥Ó¤È¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È²Ö¸«¤Ê¤É¡£
¡Ê²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½ ²£»³ ¸÷¾¼¡¢¥é¥¤¥¿¡¼ ºùÅÄ ÍÆ»Ò¡Ë