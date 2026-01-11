この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画『新NISAで10年後に資産が爆増する人の共通点！結局〇〇ができる人だけが資産を増やせます！』は、新NISAを巡る一般的な理解に疑問を投げかける内容となっている。動画は視聴者から寄せられた質問に答える形式で進行し、表面的なテクニックではなく、資産形成における思考の前提そのものを問い直していく構成だ。



動画の冒頭で鳥海氏が取り上げたのは、インデックス投資の世界で頻繁に語られる「積立の設定をしたらアプリを消しなさい」という通説である。値動きを見なければ不安にならず、迷いも生じないため、長期投資を継続できるという考え方だ。一見すると合理的だが、鳥海氏はこの発想に対して「根本の問題を何も解決していない」と明確に否定する。



その理由として示されるのが、教育の比喩である。危険だからと子供からインターネットを遠ざける行為は、短期的には安心感を与えるが、情報リテラシーを育てる機会を奪ってしまう。結果として、大人になってから初めて触れた際に、かえって大きな失敗を招く可能性が高まるという指摘だ。投資アプリを見ないという行動も同様で、値動きから目を背けることは、判断力を鍛える機会を放棄しているに過ぎないと語られる。



鳥海氏は、毎月の積立額が少額な段階こそが重要だと強調する。わずかな値動きに対して心が大きく揺れる状態のままでは、将来、資産規模が拡大したときに冷静さを保つことは難しい。アプリを消して思考停止するのではなく、日々の変動を観察し、その上で継続する経験を積むことが、長期的な資産形成につながるという考え方が示される。



動画の中盤以降では、長期チャートが下落局面に入った場合の対応や、簡単に解約できない金融商品への向き合い方、税金を過度に意識することの優先順位など、具体的な質問が続く。これらに共通するのは、投資先やタイミング以前に、自分自身の判断基準を持っているかどうかが結果を左右するという視点である。他人の意見に委ね続ける限り、状況が変わるたびに迷い続けることになる。



鳥海氏が語る「10年後に差がつく人」とは、放置できる人ではなく、変動と向き合いながら自分の考えで継続できる人である。今回の動画は、新NISAを通じた長期投資を考える個人にとって、手法以前に姿勢を整理するための材料を提示する内容であると断定できる。