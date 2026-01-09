テレビ朝日系情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテーター・玉川徹さん（ジャーナリスト）が、歌謡コーラスグループ「純烈」メンバーに来ないかと誘われた。

「炭水化物好き」「早食い」「時間食事がバラバラ」

2026年1月9日の放送に「純烈」リーダーの酒井一圭さん（50歳）が出演、数年前に体重が109キロを超えて脂肪肝と診断され、「寿命60歳」と宣告されたことを明らかにした。これを受けて、この日の番組は脂肪肝を特集――。

実は酒井さんは酒を一滴も飲まない。というよりも、飲めない。ところが、ゲスト解説の竹原徹郎・関西労災病院病院長は「脂肪肝の7割、8割は、アルコールを飲まない方なんです」と驚くべき報告をする。脂肪肝の原因はアルコールと思われがちだが、主に食生活の乱れなのだという。「カロリー取りすぎ」「炭水化物好き」「早食い」「時間食事がバラバラ」などだ。酒井さんは、これにすべて当てはまっていた。

と、ここで玉川さんが自分も脂肪肝だと告白。「もっと痩せてた時もあるんですけど、それでも脂肪肝。部分的な、フォーカルと書いてあるから、全面がということじゃないんだけど......」と心配顔で話す。

「それはやめた方が絶対にいい」

酒井さんは食物繊維の多いメカブを食べ、ご飯はおかわりしない、ゆっくり食べるなどの食事改善で、体重は100キロまで減ったという。

さらに、「勇気のペンライト」という曲を作った。「俺も純子（純烈の女性ファン）もダイエット 脂肪燃焼スクワット」といった歌詞で、「ステージで暴れながら、客席のマダムたちもペンライト振りながら、みんなでダイエットどう？ という曲なんです」と説明する。どうやら効果はあるようで、「私が痩せ始めると、（純子も）負けじと痩せる。逆に、私が太り始めると太る」と笑う。

玉川さんが「もう、酒井さんにかかっているじゃないですか」というと、待ってましたと「そうなんですよ。（だから）僕は玉川さんにメンバーになっていただきたい」と勧誘。玉川さんはのけぞり、「なに言ってんのよ」と言いながらも、まんざらでもなさそうだった。

金曜コメンテーターの長嶋一茂さん（スポーツキャスター）は、「それはやめた方が絶対にいい」とあきれ、スタジオは大笑いとなった。

（シニアエディター 関口一喜）