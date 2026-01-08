中国のSNS上で拡散された、とある写真が波紋を広げている。足を負傷し痩せ細った状態で路上に座り込む若い女性。カンボジアで路上生活を送っていたところを発見されたこの女性は、2万人以上のフォロワーを持つ中国人インフルエンサーだった。

【写真】美人インフルエンサー（20）“変わり果てた姿”に……足を負傷し痩せ細った状態に激変したUmiさん

渦中のインフルエンサー・Umiさん（本名ウー・モウジェン、20）は、中国のショート動画プラットフォーム『Douyin』に自撮り動画を投稿し、スラリとした抜群のスタイルと、華のあるルックスで約2.4万人のフォロワーを誇る存在だ。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「中国の大手SNS『Weibo』で、Umiさんがカンボジアのシアヌークビルの路上で座り込んでいる画像が拡散されました。拡散された写真にうつる彼女はやつれた様子で、服装は乱れ、足は紫色のあざに覆われていました。手にはレントゲン写真のようなものも。

この姿に、SNS上では『性病にかかって利用価値がなくなったから捨てられたんだろう』『カンボジアは中国の友好国なのに』といった、憶測や驚きの声が飛び交っている」

事態を重く見た在カンボジア中国大使館は1月4日、HP上で声明文を発表。発見時の健康状態は非常に悪く、直ちに病院へ搬送したことや、彼女自身が『高収入の仕事に誘われてカンボジアに来た後、路上生活を余儀なくされた』と語っていることから、『高額報酬の落とし穴に陥らないように』と警告している。

現地は中国人が多いエリア

なぜ、異国の地で中国人の若者がこのような目に遭ってしまったのだろうか──。中国事情に詳しいフリージャーナリストの西谷格氏は「エリアならではの事情が考えられる」と語る。

「女性が見つかったカンボジアのシアヌークビルはもとは静かな漁村でしたが、政府がカジノ規制を緩和し海外投資を促したため、2016年ごろから中国資本が流入し、現地に中国人が急増していた。ピーク時には、人口の約半数を占める8万人の中国人が居住しており、『カンボジアの深セン』とも呼ばれました。

しかし、2019年に政府が『オンラインカジノ』を禁止したことにより、資本が撤退して急速に治安が悪化しました。カジノが地下に潜り、現地では建設の止まったビルや廃墟が増え、詐欺組織の拠点となるなど、治安が悪化した事情があります。

2022年には江蘇省出身の男性が『高収入の仕事に釣られて誘拐され、血を強制的に抜かれた』と主張する『血奴（血液の奴隷）事件』も発生しました。後日、男性の主張は虚偽であったとカンボジア当局は発表しましたが、中国国内では『シアヌークビル＝危険な場所』との認識が強いです」

大金を夢見て海を渡った末の悲劇。Umiさんの心身の傷が癒えることを祈るばかりだ──。