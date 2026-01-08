【写真クイズ】この食材の名前は？　サトイモではありません

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■ねっとり

正解：たいも（ターンム）

難易度：★★★★★

沖縄ではお馴染みです

田芋（たいも・ターンム）は、サトイモ科サトイモ属に分類される植物で、おもに熱帯や亜熱帯地域で広く栽培されている、いわゆるサトイモの仲間です。

親芋、子芋、孫芋、そして茎まで、無駄なく食用として利用できる食材です。

沖縄県では古くから重要な食材として親しまれており、「ターンム」という名前で呼ばれています。

原産地は、熱帯アジアからインドにかけての地域と考えられています。そこから世界各地の熱帯・亜熱帯地域に広がり、日本にはかなり古くに伝わったとされています。

とくに沖縄県では、湿地や水田のような、水が豊富にある場所で栽培されてきた歴史が長く、その名の通り「水田」で育つ「芋」として定着しました。本土のサトイモが畑で栽培されるのに対し、田芋は文字通り水田で栽培されるため、沖縄では田芋畑のことを「ターウムブー」と呼ぶこともあります。また、「ミズイモ（水芋）」と呼ばれることもあります。

また、九州の一部や、伊豆諸島などでも栽培されています。

田芋の旬の時期は、秋から冬にかけてです。

とくに味が濃くなるのは、冬場の寒い時期です。この時期の田芋は、ねっとりとした粘りが増し、独特の風味と甘みが凝縮されています。

食べ方としては、その独特のねっとり感と優しい甘み、そして独特の香りを活かした料理が中心となります。

沖縄では、旧暦行事や正月、清明祭（シーミー）などの伝統的な祭事や行事に欠かせない食材であり、旬の時期には、多くの家庭や店舗で田芋を使った料理が作られます。

なかでも、ターンムディンガク（田芋田楽）、ドゥル天（ドゥルワカシーの天ぷら）、ムジ（芋茎）の料理、田芋パイや田芋ケーキがおなじみです。

ターンム揚げ

田芋パイ

美味しいたいもの見分け方

表面を見て、傷や変色がないか確認してください。皮が湿っていたり、黒ずんでいたりするものは、鮮度が落ちていたり、保存状態が良くなかったりする可能性があります。

重さも要チェックです。手に取ったときに、見た目よりもずっしりとした重みがある田芋は、水分や栄養分をしっかりと蓄えており、身が詰まっている証拠です。

硬さも重要です。指で軽く押してみて、弾力や硬さがあるものを選びましょう。柔らかくへこんでしまうものは、傷んでいる可能性が高いです。

また、田芋の特徴である「ねっとり感」は、芋の肌理（キメ）の細かさにも関係してきます。キメが細かく、ゴツゴツしすぎていない、滑らかで丸みのある形をしている田芋のほうが、一般的にねっとりとした食感を持っている傾向があります。

たいもの注目栄養素

注目したいのは、カリウムの多さです。この成分には、体内の余分な塩分を調整する働きがあり、むくみや血圧が気になる人は積極的にとりたい成分です。

食物繊維の豊富さも注目ポイントです。田芋には水溶性と不溶性の両方の食物繊維がバランスよく含まれており、消化器系の健康維持に力を発揮します。

ビタミンCも含まれています。一般的にビタミンCは熱に弱いのですが、田芋に含まれるビタミンCはデンプンに守られているため、加熱調理しても比較的壊れにくいという利点があります。

