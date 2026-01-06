機種体系の変更により選択しやすくなった「新MAZDA2」

マツダは2025年11月20日、コンパクトカー「MAZDA2」の機種体系を見直した「新MAZDA2（マツダ ツー）」を発表。同日より予約受注を開始しています。

どのように進化したのでしょうか。

2014年に登場した4代目となる現行型のMAZDA2は、同メーカーの「デミオ」の後継モデルとなる5ドアコンパクトモデルです。

現行型は発売当初、「デミオ」のネーミングでしたが、2019年の一部改良時にグローバル名となるMAZDA2の車名へと変更されています。

3代目デミオのデザインを継承しており、同メーカーのSUV車両「CX-5」から採用されたコンセプト「魂動 -Soul of Motion-」も採用。

そして、マツダ独自の低燃費技術「SKYACTIVテクノロジー」をプラットフォームやパワートレインなどに採用しています。

2023年1月には大幅な改良が行われており、主な内容としては内外装の刷新で、バンパー（フロント・リア）とフロントグリルのデザイン変更、フロントフェイスも変更されました。また、新しいグレード体系と特別仕様車も登場しています。

パワートレインには、1.5リッター4気筒のガソリンエンジン＋6速ATを搭載。当初設定されていた力強いディーゼルターボエンジンは現在ラインナップから消滅しています。

一部のグレードでは6速MTもラインナップされており、駆動方式はFFか4WDから選択できます。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1525mm、ホイールベースは2570mmです。

今回の機種体系見直しでは、一部グレードで装備の充実化などが行われました。

最廉価版の「15C II」には、6：4分割の可倒式リアシートやリアドア／リアゲートのダークティンテッドガラス（スモークガラス）を標準装備。

ミドルグレードの「15 BD i Selection II」には、8.8インチディスプレイなどの「マツダコネクトパッケージ」と「地上デジタルTVチューナー（フルセグ）」を標準しつつ、360°ビューモニターやフロントパーキングセンサー、自動防眩ルームミラーなどをセットにした「360°セーフティパッケージ」も標準装備しました。

スポーツモデルの「15 SPORT II」には「運転席＆助手席シートヒーター」「ステアリングヒーター」を標準装備しています。

6速MTハイオクガソリン仕様の「15MB」と最上級スポーティグレードの「15SPORT＋」、そして助手席回転シート車では装備面や価格に変更点はありません。

今回の変更により、人気装備を標準化するなどの選択のしやすさと、装備の充実の両方が組み込まれています。

ますます魅力アップした新MAZDA 2の価格（消費税込）は172万400円から250万1400円です。