フリマアプリ・メルカリでパソコンを購入したところ、デスクトップに思わぬものが入っていた--。

そんな体験をつづった購入者の投稿がXで注目を集めています。



【写真】パソコンの電源を入れてみたら……

投稿したのは、コンセプトバーで働くわん・ちーまさん(@puruiwanko)。「メルカリでパソコン買ったら、なんか付いててアツい」とコメントし、デスクトップにある動画の存在を紹介しました。



箱の中に入っていたのは、出品者本人がカメラに向かって感謝を伝える「購入ありがとうございます動画」でした。この動画を仕込んだのが、Xユーザーの神宮寺さん(@jisyo_jinguji)です。



神宮寺さんは、小劇場の舞台俳優や地下アイドルのプロデューサーを経て、現在は自身を「ドン引かせ屋さん」と称し、SNSを中心にユーモアあふれる発信を続けています。



どんな意図で行ったのか、神宮寺さんに話を聞きました。



ーー今回、メルカリで出品したPCに動画を仕込んだのは？



神宮寺：人生がつまらなくなって、新宿に引っ越そうと思ったのが始まりです。資金集めのためにメルカリをやり始めました。



お散歩YouTuberを夢見た時に買った小型カメラを出品して、無事に売れたんですが、段ボールに詰める時に思いつきで「購入ありがとう動画」を撮ったのがきっかけで、今回も仕込みました。買った人が「なんだこいつ」と思ってくれたら、それでいいなと。



ーーSNSの反響について。



神宮寺：正直、ここまで広がるとは思っていなかったです。今までは友だちにウケればいいや、くらいの感覚でやってきたので、こんなにたくさんの人に見てもらえて、逆に日本が心配になりました。



ーー「バズらせるような出品」は今後も？



神宮寺：実はバズっていないだけで他にも数件仕込みました。インターネットの海に漂流しているかもしれません。



ーー印象に残っている反応はありますか。



神宮寺：「犬や猫でしか癒やされてなかったけど、久しぶりに人間で癒やされた」というコメントですね。犬、猫、神宮寺という並びを見て、その人の生活が心配になりました（笑）ただ、いいねやフォロー、DMも増えて、人間社会に戻れた感じはしました。神宮寺を再びバズらせてくださった「わん・ちーま」さんが所属するサキュバスシーシャKISS赤坂店さんにぜひお越しください！



◇ ◇



「大切に使いたくなる良いメッセージ」「この人から買いたいすぎる。この人の顔見つけた瞬間ガチ喜ぶ」「買ったものにこんなんあったら激アツすぎる」など多くのコメントが寄せられた今回の投稿。



ちなみに、PCは初期化されており、匿名配送されているとのこと。フリマアプリという日常的な取引の中で生まれた、出品者のちょっとした遊び心。商品そのもの以上に、人となりが伝わるやりとりが、多くの人の関心を集めたようです。



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）