野球独立リーグの大分B-リングスは5日、球団施設で記者会見を開き、元福岡ソフトバンクホークスの笠谷俊介投手（28）の入団を正式発表しました。笠谷投手は口元にひげをたくわえ、これまでとは違った風貌で登場。心機一転の覚悟を語りました。

「君はかわいい顔をしている」

笠谷：

「ホークスに入団した時に王貞治会長から『君はかわいい顔をしているからひげを生やしなさい』と言われたことがあって。ここに生やすのは初めてでお試し期間です(笑)」

11月下旬のトライアウト後、複数の独立リーグ球団からオファーを受け、進路に悩んでいたという笠谷投手。彼の背中を押したのは、12月下旬に届いた大分B-リングスの森慎一郎社長からの電話でした。

森社長：

「もう一度、1軍のマウンドで投げるところを見たい。昔から気にかけていたからこそ、なかなか声をかけられなかったが、12月に思い切って声をかけた」

「NPB復帰というドラマを」

森社長は、笠谷投手が中学時代に所属していた「大分七瀬ボーイズ」の監督を務めていました。恩師から『大分からNPB復帰を目指さないか』とラブコールを受け、入団を決意しました。

笠谷：

「もう一度頑張って、NPB復帰というドラマを大分でするのが一番良いんじゃないかなと思ったので入団を決めました。指のけがで昨年はまったく投げられなかった中、受け入れていただき感謝しかありません」

「ここ数年は考えすぎた」

去年、4度の注射を打つも回復しなかった左手指のけんしょう炎は、現在リハビリ中で、本人は「経過は良好」と語りました。

9日からは、ホークス時代の同級生である松本祐樹投手（ソフトバンク）や甲斐野央投手（西武）らが集まる栃木県での自主トレに参加します。

笠谷：

「球速を抑えれば投げられるけど、自分が目指しているのはそこじゃない。試合に出て活躍すればスカウトにも来てもらえるはず。ここ数年不調というよりは、考えすぎたかなという感じがあるので、頭の中をすっきりさせてから今シーズンに臨みたい」

かつて将来を嘱望された左腕が、故郷から再び輝きを取り戻せるか。大分B-リングスは2月9日に大分市野津原でキャンプインし、3月中旬に九州アジアリーグの開幕を迎えます。