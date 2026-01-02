「1色3役」白・黒のようにも使える「コーディネートが増える色」

黒の持つ切れ味、白の抜け感。その両極端な魅力を、欲張りに手に入れられるのが中間色・グレー。ときに全身を引き締める「黒的なバランサー」として、またあるときは、ラフさを穏やかに整える「白のような調整役」として。スタイリングの手数を圧倒的に増やしてくれる実力高いグレーにフォーカス。





（白よりもやわらかく見えるから）まろやかに正統派

平日にも向く端正な装い。黒と白のはっきりとした配色よりも、ニュアンスが出せるおかげできちんと感をくずすことなく、ほどよくカドがとれて穏やかにイメージチェンジ。







やさしく包み「上下黒の強さを中和」



黒同様に使い勝手がよく、黒と合わせたときも緩急のつくグレーコート。迫力のあるレザーフレアスカートがマイルドに着地。デザインをそぎ落としたミニマルなルックスで、ぼやけがちなグレーでもシャープな印象。







白パンツほど気負わないグレーの細身パンツ

黒を選び、ハンサム度が増したえりつきシャツ。ボトムがグレーだと、パリッと黒シャツでシャープに徹しても、適度にゆるんだ柔和な表情に。







クラシックなチェックジャケットをモダンに寄せる



ほっこり見えやすいチェック柄が、冷静な色とジャケットの角ばった形のおかげでスマートに洗練される。美形なサロペットでなじみよく少しの親しみやすさも加味。







「黒のように」白に合わせる使い方

