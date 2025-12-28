½é·Ø¡¢»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡£Îë¤Ï¤¤¤ÄÌÄ¤é¤¹¡©¿À¼Ò¤Ç¤ÏÇð¼ê¤ò²¿²óÂÇ¤Ä¡©¡ÚÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Û
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§¡Û¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª½é·Ø¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤»²ÇÒÊýË¡¤Ï¡©
¿Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Þ¤«¤»¤ÆÇÒÅÂ¤Ø¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶ºÇÁ°Îó¤ËÎ©¤Ä¤ÈµÞ¤ËºîË¡¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦--½é·Ø¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È¥×¥ÁÌÂ»Ò¾õÂÖ¡É¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤³¤Î¼ê½ç¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¡¢ËèÇ¯Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¡¦´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸¤Ë¡¢¿ÀÁ°¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤ºîË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªìÐÁ¬¤ÎÁ°¤ËÎë¤òÌÄ¤é¤¹
ÇÒÅÂ¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º·Ú¤¯²ñ¼á¤ò¤·¤Æ¿´¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
Îë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ªìÐÁ¬¤è¤êÀè¤ËÎë¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤¬¤è¤êÃúÇ«¤ÊºîË¡¤Ç¤¹¡£
Îë¤Î²»¤Ë¤Ï¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¿ÀÍÍ¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤¹¤ë¹ç¿Þ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ªìÐÁ¬¤Î¶â³Û¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â³Û¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªìÐÁ¬¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¸æÍø±×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¾¾è¤é¤º¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿
¤ªìÐÁ¬¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¡¢2ÅÙ¿¼¤¯¤ª¼µ·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼ê¤ò¶»¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢2ÅÙÇï¼ê¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Þµ§Ç°¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î½»½ê¤ÈÌ¾Á°¤ò¿ÀÍÍ¤Ë¹ð¤²¡¢Ã¯¤¬¤ª»²¤ê¤ËÍè¤¿¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯¼é¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ªÎé¤ä¡¢Ìµ»ö¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¡£
µ§Ç°¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤òÌá¤·¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¤ÆºÆ¤Ó¿¼¤¯¤ª¼µ·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
´ê¤¤»ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ
¿ÀÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ÈÍßÄ¥¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤À¤±¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æµ§Ç°¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡¢¤È´ä²¼ÀèÀ¸¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¡Á¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È°ìÊýÅª¤Ë¿ÀÍÍ¤Ë²¿¤«¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¡Á¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªÎÏÅº¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ëµ§¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ê¤¤¤¬À®½¢¤·¤¿¤é¡¢¤ªÎé»²¤ê¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¿ÀÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¿À¼Ò¤Ç¤Î»²ÇÒ¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦
»²ÇÒ¤Î¼ê½ç¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë°ìÅÙ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»²ÇÒ¤Î¼ê½ç
¡¦ÇÒÅÂ¤ÎÁ°¤Ç·Ú¤¯°ìÎé¤¹¤ë
¡¦Îë¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÀÅ¤«¤ËìÐÁ¬¤òÇ¼¤á¤ë
¡¦¿¼¤¯2²ó¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë
¡¦Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»Çï¼ê¤ò2²óÂÇ¤Ä
¡¦Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ§Ç°¤¹¤ë
¡¦¿¼¤¯°ìÎé¤·¡¢¾¯¤·¸å¤í¤Ø²¼¤¬¤ê¡¢²ñ¼á¤ò¤·¤Æ¤«¤éÇÒÅÂ¤«¤éÂà¤¯
¡¦Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤é°ìÎé¤¹¤ë
ÇÒ¤à°ÌÃÖ¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÀÍÍ¤¬½É¤ë¶À¡ÊÆ¼¶À¡Ë¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ÏÈò¤±¤Æ¡£
¶À¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ìÐÁ¬È¢¤ÎÃæ±û¤ò³°¤·¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿À¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤ÎºîË¡¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÒÌ³½ê¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿À¼Ò¤Î¸å¤Ë¤ª»û¤Ø¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤âOK
¿·Ç¯¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿Ç¯¿ÀÍÍ¤Ï¡¢°ð¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁÄÀè¤ÎÎî¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÀèÁÄ¤Î¤ªÊè¤¬¤¢¤ë¤ª»û¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª»û¤Ç¤â¡¢¿À¼Ò¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Î®¤ì¤Ç»²ÇÒ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ØÇï¼ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡ÙÅÀ¤Ç¤¹¡£¹ç¾¸¤·¡¢Ì¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
»²ÇÒ¸å¤Ï¤ªÊè¤ò¤¤ì¤¤¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢²ÖÎ©¤Ë¾¾¤ò¤¤¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤´ÀèÁÄ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ª»û¤â½¡ÇÉ¤´¤È¤ËºîË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
½é·Ø¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÁ°¤Ç´ê¤¤¤´¤È¤ò½Ò¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¹Ô»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤äÆü¡¹¤ÎÌµ»ö¤ò¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢À¶¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ºîË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿ÀÍÍ¤Ø¤Î°§»¢¤â¼«Á³¤ÈÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÉþÁõ¤ä¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▶´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸
¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¡£NPO¥Þ¥Ê¡¼¶µ°é¥µ¥Ý¡¼¥È¶¨²ñÍý»ö¡¦ÁêÃÌÌò¡£30ºÐ¤«¤é¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢Á´ÆüËÜºîË¡²ñ¤Î¸Î¡¦ÆâÅÄ½¡µ±»á¡¢¾®³Þ¸¶Î®¡¦¸Î¾®³Þ¸¶À¶¿®»á¤Î¤â¤È¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤äºîË¡¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¢³Ø¹»¡¢¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤ä¸¦½¤¡¢¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ø40ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤ò¤«¤¯ ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼260¡Ù¡ÊÃæ·Ð¤ÎÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¯¤Ð¤ê¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡Ø77ºÐ¤Î¸½Ìò¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡áÁ°Àî¤µ¤Ê¤¨