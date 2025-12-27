この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実は間違っている？歯周病の歯磨き、出血を恐れて避けるのは逆効果 歯科医が教える正しいケア術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「【完全版】歯周病対策で最強の歯磨き方法はコレです！」と題した動画を公開。歯周病に悩む人に向けて、症状に合わせた正しい歯磨きの方法を解説した。



木村氏はまず、歯周病患者と一括りにいっても、これから治療を始める人、治療を繰り返しても改善しない人、メンテナンス段階にある人など、そのステージは様々だと指摘。そのため、万人に共通する唯一の方法があるわけではないと前置きした上で、基本となる2つの磨き方を紹介した。



基本となるのは「スクラビング法」と「バス法」だという。「スクラビング法」は、歯ブラシを歯の表面に対して90度に当て、小刻みに動かす磨き方。多くの人が子供の頃から慣れ親しんだ方法で、比較的簡単に行えるのが特徴だと氏は語る。



一方、「バス法」は、歯ブラシを歯と歯茎の境目に45度の角度で当て、歯周ポケットに毛先を優しく挿入するようにして磨く方法である。歯周ポケットが深い患者の場合、「バス法の方がより歯周ポケットの中に歯ブラシが入る」ため、ポケット内の汚れを効果的に除去できると説明した。



ただし、どちらの磨き方を選んでも、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れ、特に「隅角の不潔域」と呼ばれる部分は磨ききれないと氏は強調する。この部分は歯周病が進行しやすい場所であり、フロスや歯間ブラシ、細かい部分を磨けるポイントブラシ（タフトブラシ）などを併用することが不可欠だとした。ポイントブラシを使う際は、「円を描くように」動かすと、歯の窪んだ部分に自然とブラシが導かれ、効果的に汚れを落とせるという。



さらに、歯磨き中の出血についても言及。出血を恐れてその部分を避けてしまう人が多いが、それは逆効果だと注意を促した。出血は歯茎に炎症があるサインであり、恐れずに適切なブラッシング圧力で優しく磨き続けることが、症状改善への近道だという。



最後に木村氏は、歯周病対策に特別な道具や高価な歯磨き粉は必要なく、「当たり前のことをできてない方が歯周病になる」と指摘。基本的なケアを正しく継続することが最も重要だと締めくくった。自分の歯磨き方法に自信がない場合は、一度歯科医院で専門家の指導を受けてみてはいかがだろうか。