あまりにセコい！維新の国保逃れに「政党ぐるみ」の疑い…グループLINEで共有された信じがたい「脱法スキーム」

ＬＩＮＥグループで「国保逃れ」を指南！

「国民健康保険料高いですよね。私も10万9千円支払っていました。議員を続けながら社保に加入し、支払いを2万4千円程度に下げることが可能です。合法です（重要）」

東京維新の会の政調会長も務めた松本光博・元杉並区議が、同党の議員が多数参加するＬＩＮＥグループに、「国保逃れ」を指南する投稿を行っていたことが、本誌の取材で明らかになった。

松本氏は区議を辞職し、今年6月の都議選に挑むも落選。その後、議員の国保料軽減ビジネスに乗り出し、東京維新と業務委託契約を結んだという。そして、7月23日に冒頭の投稿を行っていた。

本誌は現職の維新議員から、松本氏の会社が作成した「国保料負担に苦しんでいる議員の皆様の国保料負担を下げる改革」と題する資料も入手。

そこには「ご提案金額：24万2000円＋任意の資本金額」と記されており、メリットとして「当社への支払いは3ヵ月で回収し、以降毎月8万5910円のプラスが生じます」とあたかも投資商品のような説明が並ぶ。松本氏が議員の「国保逃れ」を手助けする見返りに手数料を得ようとしていたことが窺える内容だ。

「維新幹部が知らなかったはずがない！」

これまでの各紙報道で、維新に所属する兵庫県内の地方議員4人が同一の社団法人の理事を務め、「国保逃れ」をしていたことが発覚。さらにこの法人の代表が維新の衆院議員の元公設秘書だったことが明らかになっている。これとほぼ同じ構図の事案が、東京維新でも発覚したのだ。

批判を受け、維新は所属議員を対象にした調査を実施、藤田文武共同代表は「悪質性が高いものは処分に至る可能性もある」と宣言した。しかし、元維新で現・国民民主党議員の足立康史氏は、それでは根本的な解決にならないと指摘する。

「松本氏がスキームを投稿したＬＩＮＥのメッセージには、維新所属の参議院議員である猪瀬直樹さんも『提案は一考に値しますね』と返信しており、維新幹部が知らなかったはずがありません。社会保険料を下げるために社団法人を作ったのであれば、まさに『組織ぐるみ』の不正行為で、党全体の問題でしょう」

議員個人の責任では済まされないだろう。

