トップバリュのリカバリーウェア「EX セリアント」で快適な日々を♡
イオンが2025年12月11日（木）から発売する新しいリカバリーウェア「EX セリアント」は、従来の素材に改良を加え、疲労回復効果をさらに高めたアイテムです。アメリカのホロジェニックス社が開発したセリアント素材を使用し、遠赤外線による血行促進作用で、日々の疲れをしっかりとサポート。レディース・メンズの各5種類が展開され、価格は税込3,278円。サステナブルなリカバリーウェアを、ぜひチェック♪
遠赤外線で疲労回復！「EX セリアント」の仕組み
「EX セリアント」の最大の特徴は、遠赤外線の血行促進作用による疲労回復効果です。人体から出る体熱をセリアント繊維が吸収し、その熱を遠赤外線として再放射。
これが血行を促進し、日々の疲れを癒してくれる仕組みです。運動後のリカバリーや、日常の疲れが溜まりやすい人にぴったりなアイテムです。
サステナブルな素材を使用し、リサイクルポリエステルを40％使用した環境にも優しい製品です。
トップバリュの「EX セリアント」、レディース・メンズともにラインアップ
トップバリュ ＥＸ セリアント 8分袖
半袖
１０分丈ボトム
９分袖クルーネック
半袖Ⅴネック
「EX セリアント」は、レディースとメンズの5種類ずつ展開され、カラーも豊富です。
レディースは、8分袖や半袖、10分丈ボトムがあり、メンズはクルーネックやVネック、前開きの10分丈レギンスがラインアップ。
いずれも税込3,278円で、サイズはSからXLまで揃っています。自分のライフスタイルに合わせて、快適でリラックスできるリカバリーウェアを選ぶことができます。
ウェアを着るだけで、疲れにくい身体作りをサポートします♪
イオンスタイルオンラインで購入可能！便利なオンライン販売
「EX セリアント」は、イオンスタイルオンラインでも購入が可能です。オンラインでの購入なら、自宅にいながら手軽に注文でき、忙しい日々でも簡単にリカバリーウェアを手に入れることができます。
全国190店舗でも取り扱いがあり、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国・九州エリアの店舗では実際に商品を手に取って選ぶことも可能です。
販売店舗や商品ラインアップに関する情報もオンラインで確認できます。
「EX セリアント」で疲れにくい身体作りをサポート
新発売の「EX セリアント」は、遠赤外線による血行促進効果で疲労回復をサポートするリカバリーウェアです。
レディース・メンズともに豊富なラインアップが揃い、サステナブルな素材を使用している点も魅力。
日々の疲れをリフレッシュし、快適な生活を送りたい方にぴったりのアイテムです。ぜひイオンスタイルオンラインやお近くの店舗でチェックしてみてください！