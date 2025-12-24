¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û29Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ï¤Ê¤Ä¤Ý¤¤ÁÈ¤Ë·³ÇÛ¡ÖÇ¯Æâ¤Ë²Öºé¤«¤»¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï24Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖSTARDOM¡¡YEAREND¡¡X¡Çmas¡¡NIGHT2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡29Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÂÐ·è¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÈSareee¤Ï6¿Í¥¿¥Ã¥°¤Ç·ãÆÍ¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤¤Åç¥¨¥Þ¡Ê¤Þ¤¤¤Ï¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤ËÉñ¡Ë¡¢Íü°É¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Sareee¤Ï³ð¥ß¥¯¡¢Chi¡¡Chi¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÂÐÀï¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÈSareee¤¬ÀèÈ¯¡£¤ª¸ß¤¤¤¬°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£·ã¤·¤¤¶»¤Ø¤ÎÉª¹¶·â¤È1Êâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£11Ê¬25ÉÃ¡¢Íü°É¤¬³ð¥ß¥¯¤ò¥Ï¥Ê¥°¥ë¥Þ¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¢Sareee¤Ë»ä¤ÎÀï¤¤¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤ËSareee¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢12·î29Æü¡¢¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ç¤¤ó¤Î¤«¤è¡£¤½¤ó¤À¤±¤Î¤ä¤ëµ¤¤È³Ð¸ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡¢¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤¹¡£Sareee¤¬°®¼ê¤òµá¤á¤ë¤È¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÏÄ¥¤ê¼ê¤ÇÊÖ¤¹¡£¡Öº£¤ÎÄ¥¤ê¼ê¡¢¥Æ¥¨¥á³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤è¡£12·î29Æü¡¢100ÇÜÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤Ê¤á¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¹µ¼¼¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Á¤é¤¬¤³¤ÎÇ¯Æâ¤Ë²Öºé¤«¤»¤Þ¤¹¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ð¤¤¤Ý¤¤¡×¤ÈÆÀ°Õ¤ÎÉÔ»×µÄ¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£