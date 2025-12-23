定年退職は人生の大きな節目であり、まとまった退職金で長年の夢を叶えたいと願う人は多いもの。たとえば「いつかは乗ってみたい高級車」という想い。長きにわたる勤労へのご褒美として、憧れの高級車は魅力的に映りますが、その高揚感はしばしば、老後の生活防衛を第一に考えるパートナーとの間に、決定的な溝を生む原因となります。ある夫婦のケースをみていきます。

人生に一度は叶えたい夢

「若い頃、スーパーカーブームの直撃世代だったんです。いつか成功して、ポルシェのオーナーになる。その夢だけを支えに、満員電車に揺られ続けてきました」

都内のメーカーで営業部長を務め上げ、先月定年退職を迎えた山下隆志さん（60歳・仮名）。彼は、学生時代からの悲願を叶えるため、退職金の一部である1,500万円を握りしめ、高級輸入車ディーラーへ向かう準備をしていました。

山下さんの愛車遍歴は、家族のための歴史そのものでした。結婚後は燃費の良いコンパクトカー、子どもが生まれてからはスライドドアのミニバン。自分の好みなど二の次で、「家族の利便性」を最優先にしてきた自負がありました。

「子どもも独立したし、もうチャイルドシートもサッカーの道具も積まなくていい。最後くらい、自分が本当に乗りたい車に乗ってもバチは当たらないだろう、と」

リビングでカタログを広げ、妻の恵子さん（58歳・仮名）に切り出したのは、真っ赤なポルシェの2シータースポーツカーでした。

「これからは夫婦2人で、こいつに乗って温泉旅行に行こう。どうだ、かっこいいだろう？」

しかし、恵子さんの反応は、山下さんの高揚感を一瞬で凍り付かせるものでした。彼女はカタログを一瞥もしないまま、家計簿をつける手を止めずにこう言いました。

「そんな座り心地の悪そうな車、私は絶対に乗りませんから」

「い、いや、でもこれは男の夢で……」と食い下がる山下さんに、恵子さんは追い打ちをかけます。

「あなたが男の夢を叶えるというなら、私も女の夢を叶えてもいいのよね」

そして、トドメの一言が放たれました。

「還暦過ぎてポルシェを買うなんていう男から自由になることね、女の夢は」

山下さんは何も言い返せませんでした。

「それに築30年の一戸建てにポルシェなんて……似合わな過ぎて、近所からの笑いものにされるわ。ポルシェを買うなら家も建て替えないと。そんなお金、うちにあるのかしら？」

現在、山下さんのガレージには、妻の希望通り、最新の安全装備がついたクリーム色の軽ハイトワゴンが納車されています。

「広くて燃費も良くて、確かに便利です。でも、ハンドルを握るたびに、私の人生のクライマックスはこれだったのかと……」

シニアの「高級車買い」は資産寿命を縮める最大のリスク

パーク24株式会社が2023年に行った『憧れのクルマに関するアンケート』によると、一度は乗ってみたいと思う憧れのカーブランドは、「レクサス」16％でトップ。2位は「ポルシェ」10％、3位は「フェラーリ」・「BMW」・「メルセデス」が9％と同率となりました。

山下さんのように「人生で一度くらいはポルシェ」などと、夢をもつ人は多いかもしれません。しかし車好きではないパートナーにとっては、理解しがたいものでしょう。

特に納得できないのが、「そんなにお金をかける必要があるのか」という点です。

ソニー損害保険株式会社『全国カーライフ実態調査』によると、月あたりの車の維持費は平均1万4,100円。ドライバーが負担に感じる諸経費としては、トップが「ガソリン代・燃料代」66.0％、「自動車税」62.8％と続きます。

車は購入時だけでなく、維持費もじわりじわりと負担になります。特に輸入車やスポーツカーは、部品代や保険料が割高です。

一方で、総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、無職の高齢夫婦の1カ月の家計収支は平均3万〜4万円の赤字。足りない分は貯蓄から取り崩すことになります。そのような老後において、固定費の見直しは必須。そう考えると、定年後「人生で一度くらいは高級車」の夢を叶えることは、かなり高いハードルであることは明らかです。

