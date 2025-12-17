「Let that sink in」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「この話のすごさをよく考えてみて」でした！

「Let that sink in」は相手が思わず黙ってしまうような事実や、重めのお知らせを伝えたあとに添えるひと言です。

単に「考えてみて」と言うよりも、「今の言葉の重さを実感して」という少しドラマチックな響きがあります。

「He makes 1 million dollars a month. Let that sink in.」

（彼、月に100万ドル稼いでるんだよ。どれだけのもんなのか想像してみて）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。